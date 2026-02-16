Başrollerini Özgü Namal ve Tansu Biçer’in paylaştığı "Sarı Zarflar" filmi, dünya sinemasının en prestijli organizasyonlarından biri olan 76. Berlin Film Festivali’nde (Berlinale) ana yarışma bölümünde dünya prömiyerini gerçekleştirdi. Peki, Sarı Zarflar filminin konusu nedir? Sarı Zarflar filminin oyuncu kadrosu

SARI ZARFLAR FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Ankara'nın tanınan sanatçı çifti Derya ve Aziz'in hayatında geri dönülemez bir kırılmaya yol açıyor. Bir gecede hedef gösterilerek işlerini ve evlerini kaybeden çift, 13 yaşındaki kızları Ezgi ile birlikte İstanbul'a, Aziz'in annesinin yanına yerleşmek zorunda kalıyor.

İstanbul'daki bu geçici sığınakta Aziz, hem gündelik yaşamın zorluklarıyla baş etmeye çalışırken hem de etik değerlerinden ödün vermemeye kararlı bir duruş sergiliyor. Derya ise ailenin içinde bulunduğu sıkıntılı durumu aşmak için çözüm yolları ararken, kendisini zor seçimlerin eşiğinde buluyor. Bu belirsizliklerle dolu süreçte kızları Ezgi ile aralarındaki mesafe giderek artarken, çift, savundukları değerler ile ortak gelecekleri arasında bir seçim yapmak zorunda kalıyor.

Film, aile, değerler ve hayatta kalma mücadelesi temalarını incelikle işleyerek izleyiciye güçlü bir dramatik deneyim sunuyor.

SARI ZARFLAR FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Özgü Namal – Derya

Tansu Biçer – Aziz

Leyla Smyrna Cabas – Ezgi

İpek Bilgin – Güngör Hanım

Şiir Eloğlu – Rektör

Yusuf Akgün – Fikret

Kerem Can – Raşit

Aziz Çapkurt – Baran