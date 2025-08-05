Sarışın Bomba (Atomic Blonde) filminin konusu ne? Sarışın Bomba filminin oyuncuları kim?

Sarışın Bomba filminin yönetmen koltuğunda David Leitch oturuyor. Filmin senaristliğini Kurt Johnstad üstleniyor. Peki, Sarışın Bomba filminin konusu ne? Sarışın Bomba filminin oyuncuları kim?

SARIŞIN BOMBA FİLMİNİN KONUSU NE?

Lorraine Broughton MI6'in en ölümcül suikastçısıdır. Kaçış ustalığı ve yakın dövüşteki yeteneğiyle bilinmektedir. Soğuk savaş sırasında bir ajanın öldürülmesini araştırmak ve eksik ajanlar listesini bulmak için Berlin'e gönderilir. Yeni görevi için Berlin istasyon şefi David Percival ile işbirliği yaparlar ve ikisi gerilim dolu büyük bir aksiyona atılırlar. Ancak Lorraine'in gelişi gizli kalmayacaktır. Tehlikeli suikastçı kısa sürede kendisine tuzak kurulduğunu anlar. Bunu yapan teşkilatın içinden biridir. Lorraine artık kendi hayatı ve değer verdiği herkes için bu tuzağın içinden kurtulmalı ve gizemi çözmelidir.

SARIŞIN BOMBA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Charlize Theron

John Goodman

James McAvoy

Toby Jones

Sofia Boutella

Roland Moller

SARIŞIN BOMBA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Sarışın Bomba filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.