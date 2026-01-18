Cumhuriyet Gazetesi Logo
18.01.2026 10:47:00
Şark Bülbülü filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Şark Bülbülü filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Şark Bülbülü filminin konusu ne? Şark Bülbülü filminin oyuncuları kim?

Şark Bülbülü  filminin yönetmen koltuğunda  Kartal Tibet oturuyor. Filmin senaristliğini İhsan Yüce üstleniyor. Peki, Şark Bülbülü filminin konusu ne? Şark Bülbülü filminin oyuncuları kim? İşte, ayrıntılar...

Image

ŞARK BÜLBÜLÜ FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, köyünden, İstanbul'a başlık parası kazanma amacıyla gelip şans eseri çok ünlü bir şarkıcı olan Şaban'ın öyküsünü anlatıyor.

ŞARK BÜLBÜLÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kemal Sunal

Ayşen Cansev

Ayşen Gruda

Sırrı Elitaş

Osman Alyanak

İhsan Yüce

Abdi Algül

Niyazi Gökdere

Bahri Ateş

Dinçer Çekmez

ŞARK BÜLBÜLÜ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Şark Bülbülü filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.5 olarak belirlendi.

