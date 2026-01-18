Şark Bülbülü filminin yönetmen koltuğunda Kartal Tibet oturuyor. Filmin senaristliğini İhsan Yüce üstleniyor. Peki, Şark Bülbülü filminin konusu ne? Şark Bülbülü filminin oyuncuları kim? İşte, ayrıntılar...
ŞARK BÜLBÜLÜ FİLMİNİN KONUSU NE?
Film, köyünden, İstanbul'a başlık parası kazanma amacıyla gelip şans eseri çok ünlü bir şarkıcı olan Şaban'ın öyküsünü anlatıyor.
ŞARK BÜLBÜLÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Kemal Sunal
Ayşen Cansev
Ayşen Gruda
Sırrı Elitaş
Osman Alyanak
İhsan Yüce
Abdi Algül
Niyazi Gökdere
Bahri Ateş
Dinçer Çekmez
ŞARK BÜLBÜLÜ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Şark Bülbülü filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.5 olarak belirlendi.