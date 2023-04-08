Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 13:01

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 13:01

Şarkılar Bizi Söyler 71. bölüm fragmanı yayınlandı. Şarkılar Bizi Söyler'in 8 Nisan Cumartesi yayınlanacak olan yeni bölümünde Türk Sanat Müziği şarkıları söylenecek. İzleyiciler Şarkılar Bizi Söyler programının bu haftaki konuklarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Şarkılar Bizi Söyler bu haftaki konukları kimler? 8 Nisan 2023 Şarkılar Bizi Söyler konukları kim? İşte ayrıntılar...

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI KİMLER?

8 Nisan Cumartesi akşamı yayınlanacak olan Şarkılar Bizi Söyler programının yeni bölüm konukları Yıldırım Bekçi, Ayşen Birgör, Umut Akyürek ve Zekai Tunca olacak.