Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 12:35

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 12:35

Şarkılar Bizi Söyler'in 8 Nisan 2023 tarihinde yayınlanacak olan yeni bölümünün fragmanlarında yer alan Ayşen Birgör'ün kim olduğu merak ediliyor. Şarkılar Bizi Söyler konuğu Ayşen Birgör kimdir, nereli, kaç yaşında? Ayşen Birgör şarkıları nelerdir? İşte ayrıntılar...

AYŞEN BİRGÖR KİMDİR?

Ayşen Birgör, 3 Kasım 1977'de İstanbul'da dünyaya gelen müzisyen, şarkıcı, Türk Sanat Müziği sanatçısıdır. Müzik tutkunu bir ailedendir. Ortaokul ve liseyi çalgı eğitimi alarak tamamladıktan sonra 1988 yılında İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Çalgı Eğitim Bölümü'nü kazandı. Konservatuar eğitiminin devam ettiği yıllarda sesinin güzelliğini keşfeden müzik yapımcıları 1996 yılında Ayşen Birgör'e ilk albümünü yaptı.

"Gecem" adlı ilk albümüyle müzik sektöründe 'Ben de varım' diyen Ayşen Birgör; başta Adnan Şenses, Emel Sayın, Coşkun Sabah, Gülben Ergen, Serdar Ortaç, Çelik olmak üzere birçok sanatçıya vokalistlik yaptı.

Ayşen Birgör, 2007 yılında Star Tv'de Popstar Alaturka programına katıldı. Yarışmada üçüncü olmuştur. Vokal yaptığı bazı sanatçılar, Emel Sayın, Adnan Şenses, Coşkun Sabah, Gülben Ergen, Serdar Ortaç ve Çelik'tir.

Profesyonel Müzik hayatının 2. Albümü olan "Bambaşka" için 2009 yılının başında Taşkın Sabah'la çalışmalara başlayan Ayşen Birgör, müzik sektörünün yeni firmalarından biri olan Müzikram Yapım'la anlaştı.

Müziği çok iyi bilen ve ülkemizin son dönemlerde yetiştirmiş olduğu en iyi yorumculardan biri olan Ayşen Birgör'ün en büyük hedefi, Türk Müziğinin vazgeçilmez isimlerinden biri olmak.

AYŞEN BİRGÖR ŞARKILARI