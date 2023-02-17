Saruhan filminin konusu ne, oyuncuları kim? Saruhan filmi nerede çekildi?
2016 yılında vizyona giren Saruhan filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Saruhan filminin konusu ne? Saruhan filminin oyuncuları kim? Saruhan filmi nerede çekildi? Saruhan filminin IMDb puanı kaç?
Saruhan, yönetmenliğini Emre Konuk, senaristliğini Ramazan Ekmekçi'nin üstlendiği, 2016 yapımlı bir polisiye filmidir.
SARUHAN FİLMİNİN KONUSU NE?
Film, Defterdar katibi Selim'in Handa işlenen cinayeti araştırmasını ve buna bağlı yaşanan olayları konu alıyor.
SARUHAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
İlker Kızmaz
Yurdaer Okur
Ahmet Mümtaz Taylan
Sinan Tuzcu
Hakan Kurtaş
Oya Okar
Sümeyra Koç
Ercan Özdal
Saffet Durmuş
Murat Kocacık
Mehmet Kadıhan
Yavuz Çetin
SARUHAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Filmin çekimleri Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gerçekleştirilmiştir.
SARUHAN FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Saruhan filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlenmiştir.
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