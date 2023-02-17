Saruhan filminin konusu ne, oyuncuları kim? Saruhan filmi nerede çekildi?

2016 yılında vizyona giren Saruhan filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Saruhan filminin konusu ne? Saruhan filminin oyuncuları kim? Saruhan filmi nerede çekildi? Saruhan filminin IMDb puanı kaç?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 11:34
Saruhan filminin konusu ne, oyuncuları kim? Saruhan filmi nerede çekildi?
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Saruhan, yönetmenliğini Emre Konuk, senaristliğini Ramazan Ekmekçi'nin üstlendiği, 2016 yapımlı bir polisiye filmidir.

SARUHAN FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, Defterdar katibi Selim'in Handa işlenen cinayeti araştırmasını ve buna bağlı yaşanan olayları konu alıyor.

SARUHAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

İlker Kızmaz

Yurdaer Okur

Ahmet Mümtaz Taylan

Sinan Tuzcu

Hakan Kurtaş

Oya Okar

Sümeyra Koç

Ercan Özdal

Saffet Durmuş

Murat Kocacık

Mehmet Kadıhan

Yavuz Çetin

SARUHAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gerçekleştirilmiştir.

SARUHAN FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Saruhan filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlenmiştir.


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