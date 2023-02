Raquel Welch kimdir? Raquel Welch neden hayatını kaybetti? Raquel Welch hangi film ve dizilerde oynadı?

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 12:42

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 13:56

Adını sinema dünyasının efsaneleri arasına yazdırmayı başaran Raquel Welch yaşamını yitirdi. Bugüne kadar sayısız dizi ve filmde rol alan Raquel Welch kimdir? İşte Raquel Welch hakkında merak edilenler...

RAQUEL WELCH NEDEN VEFAT ETTİ?

Dünyaca ünlü oyuncu Raquel Welch'in 82 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi. Raquel Welch’in ölüm haberi menajeri tarafından doğrulandı. Yapılan açıklamada ünlü oyuncunun geçirdiği kısa bir hastalığın ardından hayatını kaybettiği belirtildi.

RAQUEL WELCH KİMDİR?

Raquel Welch, 5 Eylül 1940 tarihinde Şikago, Illinois, ABD‘de 3 kardeşin en büyüğü olarak dünyaya geldi. Asıl adı Jo Raquel Tejada olan ünlü oyuncunun uçak mühendisi olan babası Armando Carlos Tejada Urquizo Bolivya’nın başkenti La Paz’dan 17 yaşındayken göç ederek geldi. Annesi Josephine Sarah Hall ise Amerikalıdır. Castillo Tejada, Gayle Carole Tejada, James Tejada adlarında kardeşleri vardır. Raquel Welch, 2 yaşındayken aile San Diego, California‘ya taşındı. Raquel Welch, 7 yaşında bale derslerine başladı. 1958 yılında San Diego, La Jolla Lisesi’nden mezun oldu.

San Diego’da büyüyen Raquel Welch, gençliğinde “Miss Photogenic”, “Miss La Jolla”, “Miss Contour”, “Fair’in Miss Fairest”(1958) ve “Miss San Diego” güzellik yarışmalarında dereceler alarak güzelliğini tescilledi. 1958 yılından itibaren Tiyatro sanatları üzerine kurulan San Diego Devlet Koleji’nde burslu olarak okudu. Ertesi yıl 1959 yılında liseden arkadaşı olan James Westley Welch ile evlendi. 2 çocuğu oldu. 1961 yılında San Diego’da yerel bir televizyonda çalışmaya başlayınca üniversiteden ayrıldı.

İlk eşinden 1964 yılında boşanınca 2 çocuğunu da alıp Dallas, Teksas‘a taşındı ve bir süre barmen olarak çalıştı. Ardından California’ya taşındı ve Los Angeles‘a yerleşti.

RAQUEL WELCH SİNEMAYA NASIL BAŞLADI?

Raquel Welch, Los Angeles’a taşındıktan sonra film seçmelerine girmeye başladı.

Raquel Welch, 1965 yılında Bewitched, McHale’s Navy ve The Virginian adlı TV dizilerindeki küçük rollerden sonra 20. Yüzyıl Fox’la büyük bir film anlaşması imzaladı. Ertesi yıl 1966 yılında “Bir Milyon Yıl Önce” adlı filmde Loana karak derisinden yapılmış bikinisi ile oynadığı bu ilk sinema rolü ile tüm dünyada tanındı.

Raquel Welch, 1969 yılında “Ölümden Korkmayanlar” adlı filmde Jim Brown ve Burt Reynolds ile beraber oynadı.

1972 yılında “Mavi sakal / Bluebeard” filminde Richard Burton ile birlikte oynadı.

Alexandre Dumas (Baba) tarafından 1844 yılında yazılmış olan romandan uyarlanan 1973 yılında yönetmen Richard Lester‘in yönettiği “Üç Silahşörler” filminde Christopher Lee, Oliver Reed, Faye Dunaway, Geraldine Chaplin, Charlton Heston, Richard Chamberlain, Michael York ile beraber oynadı. Buradaki rolü ile 1975 yılında 32. Altın Küre Ödülleri, 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazandı.

1977 yılında Fransız yönetmen Claude Zidi’nin çektiği “Hayvan” adlı sinema filminde Jean Paul Belmondo ile beraber oynadı.

2017 yılında “How to Be a Latin Lover” filminde Eugenio Derbez, Salma Hayek, Kristen Bell, Rob Lowe, Raphael Alejandro ve Michael Cera ile beraber oynadı.

RAQUEL WELCH EVLİLİKLERİ:

Raquel Welch, ilk evliliğini 8 Mayıs 1959 tarihinde James Westley Welch ile yaptı. Raquel Welch'in bu evliliğinden Tahnee Welch (d.1961) ve Damon Welch (d.1959) adlarında iki çocuğu dünyaya geldi. Raquel Welch ve James Westley Welch çifti 1964 yılında boşandı.

Raquel Welch, ikinci evliliğini 14 Şubat 1967 tarihinde yönetmen ve yapımcı Patrick Curtis ile yaptı. Raquel Welch ve Patrick Curtis 1972 yılında boşandı.

Üçüncü evliliğini 5 Temmuz 1980 tarihinde yönetmen André Weinfeld ile yaptı. Onunla da 1990 yılında boşandı.

Dördüncü ve son evliliğini 17 Temmuz 1999 tarihinde Richard Palmer ile yaptı. Raquel Welch ve Richard Palmer evliliği 2008 yılında bitti.

RAQUEL WELCH ÖDÜLLERİ:

1975 – 32. Altın Küre Ödülleri – En İyi Kadın Oyuncu (Komedi) (Üç Silahşörler)

RAQUEL WELCH FİLMLERİ VE DİZİLERİ:

2017 – How to Be a Latin Lover (Celeste) (Sinema Filmi)

2008 – Welcome To The Captain (Charlene Van Ark) (TV Dizisi)

2008 – 68 (Kendisi) (TV Filmi)

2002 – Jim Brown: All American (Kendisi) (TV Filmi)

2001 – Tortilla Çorbası (Hortensia) (Sinema Filmi)

2000 – Twentieth Century Fox: The Blo… (Kendisi/Cora/Loana) (TV Filmi)

1999 – Get Bruce (Kendisi) (Sinema Filmi)

1998 – Havuç Kafa İş Başında (Grace Kosik) (Sinema Filmi)

1996 – Sabrina the Teenage Witch (Sinema Filmi)

1994 – Çıplak Silah 3 (Kendisi) (Sinema Filmi)

1983 – The 55th Annual Academy Awards (Kendisi) (TV Filmi)

1977 – Hayvan (Jane Gardner) (Sinema Filmi)

1977 – Crossed Swords (Lady Edith) (Sinema Filmi)

1976 – Ambulans (Jugs) (Sinema Filmi)

1974 – The Four Musketeers (Constance Bonacieux) (Sinema Filmi)

1973 – Üç Silahşörler (Constance Bonacieux) (Sinema Filmi)

1973 – The Last of Sheila (Alice) (Sinema Filmi)

1972 – Fuzz (Eileen McHenry) (Sinema Filmi)

1972 – Bomba Gibi Kız (K.C.Carr) (Sinema Filmi)

1972 – Mavi sakal / Bluebeard (Magdalena) (Sinema Filmi)

1971 – Hannie Caulder (Hannie Caulder) (Sinema Filmi)

1970 – Myra Breckinridge (Myra Breckinridge) (Sinema Filmi)

1969 – Ölümden Korkmayanlar (Sarita) (Sinema Filmi)

1969 – Yaşamak Korkusu (Michele) (Sinema Filmi)

1969 – Para Babası (Sinema Filmi)

1968 – The Biggest Bundle of Them All (Juliana) (Sinema Filmi)

1968 – Katil Peşinde (Kit Forrest) (Sinema Filmi)

1968 – Bandolero! Gizli Teşkilat (Maria Stoner) (Sinema Filmi)

1967 – The Oldest Profession (Nini) (Sinema Filmi)

1967 – Fathom (Fathom Harvill) (Sinema Filmi)

1967 – Bedazzled (Lust) (Sinema Filmi)

1966 – The Queens (Elena) (Sinema Filmi)

1966 – Fantastik Yolculuk (Cora) (Sinema Filmi)

1966 – Bir Milyon Yıl Önce (Loana) (Sinema Filmi)