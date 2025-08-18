Şeflerin Aşkı filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Tran Anh Hung üstleniyor. Peki, Şeflerin Aşkı filminin konusu ne? Şeflerin Aşkı filminin oyuncuları kim?
ŞEFLERİN AŞKI FİLMİNİN KONUSU NE?
Olağanüstü bir aşçı olan Eugénie, 20 yıldır ünlü gastronomi Dodin için çalışmaktadır. Mutfakta birlikte vakit geçirerek, aralarında sevginin gastronomi pratiğiyle yakından bağlantılı olduğu sevgi dolu bir tutku inşa edilir. Bu birliktelikten, bu dünyanın en büyüklerini şaşırtacak kadar ileri giden, diğerlerinden daha lezzetli ve narin yemekler doğar. Ancak özgürlüğe can atan Eugenie, Dodin ile asla evlenmek istemez. Dodin, Eugenie'nin kendisine bağlanma konusundaki isteksizliğiyle karşı karşıya kalınca, onun için yemek yapmaya karar verir.
ŞEFLERİN AŞKI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Juliette Binoche
Benoît Magimel
Emmanuel Salinger
Patrick d'Assumçao
Jean-Marc Roulot
Yannik Landrein
Sarah Adler
Bonnie Chagneau-Ravoire
Galatea Bellugi
Jan Hammenecker
Frédéric Fisbach
Jean-Louis Dupont
Pierre Gagnaire
Mhamed Arezki
Chloé Lambert
ŞEFLERİN AŞKI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Şeflerin Aşkı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.4 olarak belirlendi.