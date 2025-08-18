Şeflerin Aşkı filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Tran Anh Hung üstleniyor. Peki, Şeflerin Aşkı filminin konusu ne? Şeflerin Aşkı filminin oyuncuları kim?

ŞEFLERİN AŞKI FİLMİNİN KONUSU NE?

Olağanüstü bir aşçı olan Eugénie, 20 yıldır ünlü gastronomi Dodin için çalışmaktadır. Mutfakta birlikte vakit geçirerek, aralarında sevginin gastronomi pratiğiyle yakından bağlantılı olduğu sevgi dolu bir tutku inşa edilir. Bu birliktelikten, bu dünyanın en büyüklerini şaşırtacak kadar ileri giden, diğerlerinden daha lezzetli ve narin yemekler doğar. Ancak özgürlüğe can atan Eugenie, Dodin ile asla evlenmek istemez. Dodin, Eugenie'nin kendisine bağlanma konusundaki isteksizliğiyle karşı karşıya kalınca, onun için yemek yapmaya karar verir.

ŞEFLERİN AŞKI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Juliette Binoche

Benoît Magimel

Emmanuel Salinger

Patrick d'Assumçao

Jean-Marc Roulot

Yannik Landrein

Sarah Adler

Bonnie Chagneau-Ravoire

Galatea Bellugi

Jan Hammenecker

Frédéric Fisbach

Jean-Louis Dupont

Pierre Gagnaire

Mhamed Arezki

Chloé Lambert

ŞEFLERİN AŞKI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Şeflerin Aşkı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.4 olarak belirlendi.