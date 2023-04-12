Özür Dilerim filminin konusu nedir? Özür Dilerim filmi oyuncuları kim? Özür Dilerim filmi ne zaman, nerede yayınlanacak?

Yayınlanma: 12.04.2023 - 14:57

Güncelleme: 12.04.2023 - 14:57

Yönetmenliğini ve senaristliğini İbrahim Büyükak'ın üstlendiği Özür Dilerim filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Özür Dilerim filmi konusu ne? Özür Dilerim filmi oyuncuları kim? Özür Dilerim filmi ne zaman, nerede yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

ÖZÜR DİLERİM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Deniz fenerinde bekçilik yapan Erkin, otuzlu yaşlarının ortasında, yapayalnız bir adamdır. Kredi borçlarının altında ezilen Erkin, bir gün dedesinin ölüm haberini alır. Hemen huzurevinde kalan dedesinin yanına giden Erkin’i büyük bir sürpriz beklemektedir. Dedesi Erkin’den, yıllar önce kalbini kırdığı kardeşi Koray ve eski nişanlısı Merve’den özür dilemesini istemektedir. Kredi borçlarından kurtulabilmek için dedesinin isteğini gerçekleştirmekten zorunda kalan Erkin, bu süreçte kendisini büyük bir maceranın içinde bulur.

ÖZÜR DİLERİM FİLMİ OYUNCULARI KİM?

İbrahim Büyükak - Erkin

Oğuzhan Koç - Koray

Gizem Karaca

Metin Coşkun - Dede

Müfit Kayacan - Hicabi Avkıran

Mert Turak - Poyraz

Yeliz Kuvancı - Canan

Gümeç Alpay - Asuman

ÖZÜR DİLERİM FİLMİ NE ZAMAN, NEREDE YAYINLANACAK?

Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak ve Gizem Karaca gibi oyuncuların rol aldığı Özür Dilerim filmi 14 Nisan'da Disney Plus'ta yayınlanacak.