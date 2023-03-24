Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 16:20

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 16:20

Sonsuzluk (Eternity) filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Tran Anh Hung yaptı. 10 Mart 2017 tarihinde vizyona giren filmin süresi 1 saat 55 dakikadır. Sonsuzluk (Eternity) filminin türü dramdır. Peki, Sonsuzluk filmi konusu nedir? Sonsuzluk filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

SONSUZLUK FİLMİ KONUSU NE?

Bir ailenin bir asra yayılan kadın fertlerinin ve onların ilişkilerinin hikayesi... Yönetmenliğini Tran Anh Hung'un üstlendiği film Alice Ferney'in romanından yine yönetmen Tran Anh Hung tarafından senaryolaştırıldı. Filmin oyuncu kadrosunda Audrey Tautou, Bérénice Bejo ve Mélanie Laurent isimleri başı çekiyor.

SONSUZLUK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Audrey Tautou - Valentine

Berenice Bejo - Gabrielle

Melanie Laurent - Mathilde

Jeremie Reiner - Henri

Pierre Deladonchamps - Charles

Irene Jacop - Mere de Gabrielle

Valerie Stroh - Mere de Mathilde

Arieh Worthalter - Jules

Philippine Leroy-Beaulieu - Mère de Valentine

Tran Nu Yên Khê - Narratrice