Sonsuzluk filmi konusu nedir? Sonsuzluk filmi oyuncuları kimler?
Sonsuzluk (Eternity) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Filmseverler, Sonsuzluk (Eternity) filminin konusunu ve oyuncularının kim olduğunu araştırıyor. Peki, Sonsuzluk filmi konusu nedir? Sonsuzluk filmi oyuncuları kimler?
Sonsuzluk (Eternity) filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Tran Anh Hung yaptı. 10 Mart 2017 tarihinde vizyona giren filmin süresi 1 saat 55 dakikadır. Sonsuzluk (Eternity) filminin türü dramdır. Peki, Sonsuzluk filmi konusu nedir? Sonsuzluk filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
SONSUZLUK FİLMİ KONUSU NE?
Bir ailenin bir asra yayılan kadın fertlerinin ve onların ilişkilerinin hikayesi... Yönetmenliğini Tran Anh Hung'un üstlendiği film Alice Ferney'in romanından yine yönetmen Tran Anh Hung tarafından senaryolaştırıldı. Filmin oyuncu kadrosunda Audrey Tautou, Bérénice Bejo ve Mélanie Laurent isimleri başı çekiyor.
SONSUZLUK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Audrey Tautou - Valentine
Berenice Bejo - Gabrielle
Melanie Laurent - Mathilde
Jeremie Reiner - Henri
Pierre Deladonchamps - Charles
Irene Jacop - Mere de Gabrielle
Valerie Stroh - Mere de Mathilde
Arieh Worthalter - Jules
Philippine Leroy-Beaulieu - Mère de Valentine
Tran Nu Yên Khê - Narratrice
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'den bir garip temel atma töreni!
- Erdoğan'ı küplere bindirecek anket
- Kılıçdaroğlu farkı açtı, MHP baraj altı
- Çocuklara sosyal medyayı sınırlayan ilk eyalet: Utah
- Altında yükseliş sürüyor! Gram altında yeni rekor
- Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'nun çağrısına yanıt
- Suçlanana suçlama görevi
- AKP'de Mehmet Şimşek krizi sürüyor
- İYİ Partili Ağıralioğlu hakkında çarpıcı iddia
- Erdoğan'ın listesi ortaya çıktı