Şekerpare filminin yönetmen koltuğunda Atıf Yılmaz oturuyor. Filmin senaristliğini Yavuz Turgul üstleniyor. Peki, Şekerpare filminin konusu ne? Şekerpare filminin oyuncuları kim? İşte, ayrıntılar...
ŞEKERPARE FİLMİNİN KONUSU NE?
Osmanlı Dönemi'nde komiserlik yapan Ziver Bey, halk tarafından pek de sevilmeyen çıkarcı bir memurdur. Talep ettiği yüksek haraçlarla çevresini isyana sürükleyen Ziver Bey, Cumali isimli bir bekçinin çalıştığı karakola tayin olmasıyla ve özel hayatındaki aksaklıklar nedeniyle de zor zamanlar yaşamaya başlar. Cumali semtteki sosyal yaşamı düzene sokmaya kararlıdır. Cumali semtteki genelevde çalışan Şekerpare'ye umutsuzca vurulur. Ancak Şekerpare'nin gönlü Ziver Bey'dedir. Bu aşk üçgeni içerisindeki karmaşalar sonucu genelevi ve semti hareketli zamanlar beklemektedir.
ŞEKERPARE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
İlyas Salman - Cumali Malatya
Şener Şen - Serkomser Ziver
Yaprak Özdemiroğlu - Şekerpare
Ayşen Gruda - Peyker
Şevket Altuğ - Hurşit
Berrin Koper - Afet
Ali Taygun - Galatalı
Nazan Ayas - Letafet'in kızlarından biri
Neriman Köksal - Letafet
Macit Koper - Mahkûm
Hakkı Kıvanç - Müştak
Ayben Erman - Dansöz
Serra Yılmaz - Mahmure
Ayten Erman - Hamdune
Hüseyin Kutman - Nazır
ŞEKERPARE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Şekerpare filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.9 olarak belirlendi.