Şekerpare filminin yönetmen koltuğunda Atıf Yılmaz oturuyor. Filmin senaristliğini Yavuz Turgul üstleniyor. Peki, Şekerpare filminin konusu ne? Şekerpare filminin oyuncuları kim? İşte, ayrıntılar...

ŞEKERPARE FİLMİNİN KONUSU NE?

Osmanlı Dönemi'nde komiserlik yapan Ziver Bey, halk tarafından pek de sevilmeyen çıkarcı bir memurdur. Talep ettiği yüksek haraçlarla çevresini isyana sürükleyen Ziver Bey, Cumali isimli bir bekçinin çalıştığı karakola tayin olmasıyla ve özel hayatındaki aksaklıklar nedeniyle de zor zamanlar yaşamaya başlar. Cumali semtteki sosyal yaşamı düzene sokmaya kararlıdır. Cumali semtteki genelevde çalışan Şekerpare'ye umutsuzca vurulur. Ancak Şekerpare'nin gönlü Ziver Bey'dedir. Bu aşk üçgeni içerisindeki karmaşalar sonucu genelevi ve semti hareketli zamanlar beklemektedir.

ŞEKERPARE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

İlyas Salman - Cumali Malatya

Şener Şen - Serkomser Ziver

Yaprak Özdemiroğlu - Şekerpare

Ayşen Gruda - Peyker

Şevket Altuğ - Hurşit

Berrin Koper - Afet

Ali Taygun - Galatalı

Nazan Ayas - Letafet'in kızlarından biri

Neriman Köksal - Letafet

Macit Koper - Mahkûm

Hakkı Kıvanç - Müştak

Ayben Erman - Dansöz

Serra Yılmaz - Mahmure

Ayten Erman - Hamdune

Hüseyin Kutman - Nazır

ŞEKERPARE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Şekerpare filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.9 olarak belirlendi.