Yayınlanma: 07.08.2023 - 10:03

Güncelleme: 07.08.2023 - 10:03

Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Burak Aksak üstleniyor. Peki, Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminin konusu ne? Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminin oyuncuları kim?

SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN FİLMİNİN KONUSU NE?

Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi, ailesinin vefatının ardından psikolojik sorunlarla boğuşan Aysel'in hikayesini anlatıyor. Psikiyatrının da desteğiyle sorunlarını aşabilmek için dans etmeye başlayan Aysel, dans hocası Şengül'ün de yardımıyla hayata yeniden tutunuyor ve yepyeni bir sayfa açıyor! Ancak dans dışarıdan bakıldığı kadar kolay değil, durum böyle olunca zorluklar, rekabet ve yepyeni arkadaşlıklar da işin içine karışıyor! "Şengül Dans Okulu"nun öğrencilerinden biri olarak kendini kanıtlamak isteyen Aysel, okulun en iyi dansçısı olduğunu ispat etmelidir...

SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Demet Özdemir - Aysel

Berat Yenilmez - Doktor Senol

Uraz Kaygılaroğlu - Selim

Bora Cengiz - Anil

Meltem Gülenç - Latife

Nergis Öztürk - Ayfer

Binnur Kaya - Sengül

Hakan Salınmış - Mehmet

Okan Çabalar - Metin

Gülsüm Alkan - Nermin

Kıvanç Baran Arslan - Pilavcı

Burak Topaloğlu - Kargocu

Hakan Akın - Apartman Yöneticisi

Okan Aydogan - Kötü Çocuk

Kaan Yabas

Suna Sancaktar - Hacer

Fevzi Gökçe - Çatidan Atlayan Adam

Aysin Zeren - Büyük Yarisma Sunucusu

Yüksel Molla - Ambulans Soförü

Ahmet Arslan - Tekvando Ögrencisi 1

Ali Burak Palabıyık - Altin Pabuçlar Yarisma Sunucusu

SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.6 olarak belirlendi.