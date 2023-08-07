Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminin konusu ne? Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminin oyuncuları kim?
Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminin konusu ne? Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Burak Aksak üstleniyor. Peki, Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminin konusu ne? Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminin oyuncuları kim?
SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN FİLMİNİN KONUSU NE?
Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi, ailesinin vefatının ardından psikolojik sorunlarla boğuşan Aysel'in hikayesini anlatıyor. Psikiyatrının da desteğiyle sorunlarını aşabilmek için dans etmeye başlayan Aysel, dans hocası Şengül'ün de yardımıyla hayata yeniden tutunuyor ve yepyeni bir sayfa açıyor! Ancak dans dışarıdan bakıldığı kadar kolay değil, durum böyle olunca zorluklar, rekabet ve yepyeni arkadaşlıklar da işin içine karışıyor! "Şengül Dans Okulu"nun öğrencilerinden biri olarak kendini kanıtlamak isteyen Aysel, okulun en iyi dansçısı olduğunu ispat etmelidir...
SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Demet Özdemir - Aysel
Berat Yenilmez - Doktor Senol
Uraz Kaygılaroğlu - Selim
Bora Cengiz - Anil
Meltem Gülenç - Latife
Nergis Öztürk - Ayfer
Binnur Kaya - Sengül
Hakan Salınmış - Mehmet
Okan Çabalar - Metin
Gülsüm Alkan - Nermin
Kıvanç Baran Arslan - Pilavcı
Burak Topaloğlu - Kargocu
Hakan Akın - Apartman Yöneticisi
Okan Aydogan - Kötü Çocuk
Kaan Yabas
Suna Sancaktar - Hacer
Fevzi Gökçe - Çatidan Atlayan Adam
Aysin Zeren - Büyük Yarisma Sunucusu
Yüksel Molla - Ambulans Soförü
Ahmet Arslan - Tekvando Ögrencisi 1
Ali Burak Palabıyık - Altin Pabuçlar Yarisma Sunucusu
SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.6 olarak belirlendi.
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