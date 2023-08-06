Cosmoball filminin konusu ne? Cosmoball oyuncuları kim?
Cosmoball (Galaksinin Kalecisi) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Cosmoball filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Cosmoball filminin konusu ne? Cosmoball filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Cosmoball filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Dzhanik Faiziyev üstleniyor. Peki, Cosmoball filminin konusu ne? Cosmoball filminin oyuncuları kim?
COSMOBALL FİLMİNİN KONUSU NE?
Muazzam bir uzay gemisi Dünya'nın üzerinde süzülüyor. Futbolu andıran ama akıllara durgunluk veren hızlarda spor etkinliklerine ev sahipliği yapan bir stadyum. Oyunun adı Cosmoball.
COSMOBALL FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Viktoriya Agalakova
Mariya Lisovaya
Yevgeni Mironov
Evgeniy Romantsov
Khristina Blokhina
Valeriya Bukina
Svetlana İvanova
Georgiy Bestaev
Yelizaveta Taychenacheva
Wolfgang Cerny
Mikhail Efremov
Yelena Yakovleva
Dmitriy Nazarov
Soslan Fidarov
Olga Degtyaryova
Ekaterina Dar
Valeriya Dmitrieva
Polina Stremousova
Alexandra Cherkasova-Sluzhitel
Diana Yenakayeva
Ilya Kiporenko
Kuzma Saprykin
Yang Ge
Gosha Kutsenko
Svetlana Permyakova
Vladimir Gartsunov
Konstantin Samoukov
Ruslan Shchedrin
Ivan Shmakov
Evgeniy Kurshinskiy
Yuriy Sazonov
Yan Tsapnik
Olga Venikova
Nathaly Thibault
COSMOBALL FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Cosmoball filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.7 olarak belirlendi.
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