Cosmoball filminin konusu ne? Cosmoball oyuncuları kim?

Yayınlanma: 06.08.2023 - 12:54

Güncelleme: 06.08.2023 - 12:54

Cosmoball filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Dzhanik Faiziyev üstleniyor. Peki, Cosmoball filminin konusu ne? Cosmoball filminin oyuncuları kim?

COSMOBALL FİLMİNİN KONUSU NE?

Muazzam bir uzay gemisi Dünya'nın üzerinde süzülüyor. Futbolu andıran ama akıllara durgunluk veren hızlarda spor etkinliklerine ev sahipliği yapan bir stadyum. Oyunun adı Cosmoball.

COSMOBALL FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Viktoriya Agalakova

Mariya Lisovaya

Yevgeni Mironov

Evgeniy Romantsov

Khristina Blokhina

Valeriya Bukina

Svetlana İvanova

Georgiy Bestaev

Yelizaveta Taychenacheva

Wolfgang Cerny

Mikhail Efremov

Yelena Yakovleva

Dmitriy Nazarov

Soslan Fidarov

Olga Degtyaryova

Ekaterina Dar

Valeriya Dmitrieva

Polina Stremousova

Alexandra Cherkasova-Sluzhitel

Diana Yenakayeva

Ilya Kiporenko

Kuzma Saprykin

Yang Ge

Gosha Kutsenko

Svetlana Permyakova

Vladimir Gartsunov

Konstantin Samoukov

Ruslan Shchedrin

Ivan Shmakov

Evgeniy Kurshinskiy

Yuriy Sazonov

Yan Tsapnik

Olga Venikova

Nathaly Thibault

COSMOBALL FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Cosmoball filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.7 olarak belirlendi.