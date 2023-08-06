Hababam Sınıfı filminin konusu ne, oyuncuları kim? Hababam Sınıfı filmi hangi kitaptan uyarlandı?

Yayınlanma: 06.08.2023 - 12:18

Güncelleme: 06.08.2023 - 12:18

Hababam Sınıfı filminin yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez oturuyor. Senaristliğini Umur Bugay üstleniyor. Peki, Hababam Sınıfı filminin konusu ne? Hababam Sınıfı filminin oyuncuları kim?

HABABAM SINIFI FİLMİNİN KONUSU NE?

Özel Çamlıca Lisesi'ne yeni atanan müdür muavini ve tarih öğretmeni olan Mahmut Hoca (Kel Mahmut) kopya çeken, okuldan kaçıp maçlara giden, hocalarla sürekli kafa bulan öğrencilerle dolu okulun 6-A Edebiyat sınıfını, namıdiğer Hababam Sınıfı'nı ilginç ve ağır ceza yöntemleriyle disiplin altına almaya çalışır. Fakat aynı zamanda öğrencilerin haylazlığı dışında ciddi olaylar da yaşanmaktadır.

HABABAM SINIFI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Münir Özkul - Mahmut Hoca

Tarık Akan - Damat Ferit

Adile Naşit - Hafize Ana

Kemal Sunal - İnek Şaban

Ayşen Gruda

Şener Şen - Badi Ekrem

Halit Akçatepe - Güdük Necmi

Akil Öztuna - Akil Hoca

Feridun Şavlı

Muharrem Gürses

Sıtkı Akçatepe

Kemal Ergüvenç

Aciz Cem Gürdap

Ahmet Arıman

Hayri Karabey

Ergun Sözen

Talat Dumanlı

Ertuğrul Bilda

Cengiz Nezir

Bülent İğdiroğlu

Ekrem Dümer

Hakkı Karadayı

Bilge Zobu

Dinçer Çekmez

HABABAM SINIFI FİLMİ HANGİ KİTAPTAN UYARLANDI?

Hababam Sınıfı filmi, Rıfat Ilgaz'ın aynı isimli romanından esinlenerek çekildi.

HABABAM SINIFI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Hababam Sınıfı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 9.2 olarak belirlendi.