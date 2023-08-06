Hababam Sınıfı filminin konusu ne, oyuncuları kim? Hababam Sınıfı filmi hangi kitaptan uyarlandı?
Hababam Sınıfı filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Hababam Sınıfı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Hababam Sınıfı filminin konusu ne? Hababam Sınıfı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Hababam Sınıfı filminin yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez oturuyor. Senaristliğini Umur Bugay üstleniyor. Peki, Hababam Sınıfı filminin konusu ne? Hababam Sınıfı filminin oyuncuları kim?
HABABAM SINIFI FİLMİNİN KONUSU NE?
Özel Çamlıca Lisesi'ne yeni atanan müdür muavini ve tarih öğretmeni olan Mahmut Hoca (Kel Mahmut) kopya çeken, okuldan kaçıp maçlara giden, hocalarla sürekli kafa bulan öğrencilerle dolu okulun 6-A Edebiyat sınıfını, namıdiğer Hababam Sınıfı'nı ilginç ve ağır ceza yöntemleriyle disiplin altına almaya çalışır. Fakat aynı zamanda öğrencilerin haylazlığı dışında ciddi olaylar da yaşanmaktadır.
HABABAM SINIFI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Münir Özkul - Mahmut Hoca
Tarık Akan - Damat Ferit
Adile Naşit - Hafize Ana
Kemal Sunal - İnek Şaban
Ayşen Gruda
Şener Şen - Badi Ekrem
Halit Akçatepe - Güdük Necmi
Akil Öztuna - Akil Hoca
Feridun Şavlı
Muharrem Gürses
Sıtkı Akçatepe
Kemal Ergüvenç
Aciz Cem Gürdap
Ahmet Arıman
Hayri Karabey
Ergun Sözen
Talat Dumanlı
Ertuğrul Bilda
Cengiz Nezir
Bülent İğdiroğlu
Ekrem Dümer
Hakkı Karadayı
Bilge Zobu
Dinçer Çekmez
HABABAM SINIFI FİLMİ HANGİ KİTAPTAN UYARLANDI?
Hababam Sınıfı filmi, Rıfat Ilgaz'ın aynı isimli romanından esinlenerek çekildi.
HABABAM SINIFI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Hababam Sınıfı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 9.2 olarak belirlendi.
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