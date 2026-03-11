Şendul Şaban filminin filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Kartal Tibet üstleniyor. Peki, Şendul Şaban filminin konusu ne? Şendul Şaban filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

ŞENDUL ŞABAN FİLMİNİN KONUSU NE?

Evli ve iki çocuk babası olan Şaban, çalıştığı fabrikadan maaşına zam isterken sakarlıkları yüzünden işten kovulur. Yeni bir iş aramasına rağmen bir türlü bulamaz. Bu arada hep eşi gibi çalışmak isteyen Necla bir sekreterlik işi bulur ve evin geçimini üstlenir. Evde roller bir anda değişmiş ve ortaya sıra dışı bir tablo çıkmıştır. Karı kocanın bu ilginç iş paylaşımı çevrelerinde de olay hale gelir.

ŞENDUL ŞABAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kemal Sunal

Nevra Serezli

Halit Akçatepe

Ayşen Gruda

Ayten Erman

Ayben Erman

Hüseyin Kutman

Renan Fosforoğlu

Hikmet Karagöz

Ahmet Açan

Hidayet Erdinç

Ali Karagöz

ŞENDUL ŞABAN FİLMİ MDb PUANI KAÇ?

Şendul Şaban filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.