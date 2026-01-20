Şendul Şaban filminin yönetmen koltuğunda Kartal Tibet oturuyor. Peki, Şendul Şaban filminin konusu ne? Şendul Şaban filminin oyuncuları kimler?

ŞENDUL ŞABAN FİLMİNİN KONUSU

Şen Dul, işsiz kalan bir adam ile karısının hikayesini konu ediyor. Şaban, evli ve iki çocuk babası olan bir adamdır. Az bir maaşla bir fabrikada çalışan Şaban, zam istediğinde kendisini kapının önünde bulur. Yeni bir iş arayışına giren Şaban, ne kadar uğraşsa da bir iş bulmayı başaramaz. Bu sırada Şaban ile ev hanımı olan karısı Necla bir iddiaya girer. Necla bir ay içinde iş bulacak bu süreçte de evdeki tüm işle Şaban ilgilenecektir.

Necla'nın dediğini yapıp sekreter olarak iş bulması, evdeki dengelerin de değişmesine neden olur. Artık sabah işe gidip akşam gelen kişi Şaban değil karısıdır. Bu süreçte çocukların bakımından sorumlu olan, evde yemek ve temizlik yapan kişi de Şaban olur. Ancak rollerin bu şekilde değişmesi ikisinin evliliğinin bozulmasına neden olacaktır.

ŞENDUL ŞABAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal

Nevra Serezli

Halit Akçatepe

Ayşen Gruda

Ayten Erman

Ayben Erman

Hüseyin Kutman

Renan Fosforoğlu

Hikmet Karagöz

Ahmet Açan

Hidayet Erdinç

Ali Karagöz