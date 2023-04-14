Yangın Gecesi filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Yangın Gecesi filminin IMDb puanı kaç?

Yayınlanma: 14.04.2023 - 19:59

Güncelleme: 14.04.2023 - 19:59

Yangın Gecesi (Prayers for the Stolen), yönetmenliğini ve senaristliğini Tatiana Huezo'nun üstlendiği, 2021 yapımlı bir dram filmidir.

YANGIN GECESİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Film, savaşın hakim olduğu bir kasabada yaşayan ergenlik dönemindeki üç kız çocuğunun hikayesine odaklanıyor.

Savaşın devam ettiği bir şehrin, mısır ve dağ haşhaşlarının yetiştiği bir dağ kasabasında yaşayan ergenlik çağındaki kızların saçları erkek gibi görünmeleri için kısa kesilir. Aileler kızlarının kaçırılma tehdidine karşı onları yeraltında saklayacak yerler yaparlar. Savaşın ve şiddetin hüküm sürdiğü kasabada günden güne kadın olmanın zorluklarını anlayan Ana ve en yakın arkadaşı köle olmamak ve ölmemek için savaşmak zorundadır.

YANGIN GECESİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Guillermo Villegas

Mayra Batalla

Alejandra Camacho

YANGIN GECESİ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Yangın Gecesi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlenmiştir.