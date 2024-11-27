Senna dizisinin konusu ne, oyuncular kim? Senna dizisi nerede ve ne zaman yayımlanacak?
Senna dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Senna dizisinin konusu ne, oyuncular kim? Senna dizisi nerede ve ne zaman yayımlanacak?
Vicente Amorim ve Julia Rezende'nin yönetmen koltuğunda oturduğu Senna dizisi yakında izleyicisi ile buluşacak. Dizinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Senna dizisinin konusu ne, oyuncular kim? Senna dizisi nerede ve ne zaman yayımlanacak? İşte ayrıntılar...
SENNA DİZİSİNİN KONUSU NE?
Senna, Formula 1 Dünya Sürücüler Şampiyonasını üç kez kazanan Brezilyalı yarış efsanesi Ayrton Senna da Silva'nın hayatına odaklanıyor. Ayrton Senna da Silva’nın spor kariyerine başladığı günlerde Ford Formula'da yarışmak üzere İngiltere'ye taşınmasından, Imola'daki San Marino Grand Prix'si sırasında gerçekleşen trajik kazasına kadar yaşananların anlatıldığı yapımda, Ayrton'un zaferleri, hayal kırıklıkları, sevinçleri ve hüzünleri gözler önüne seriliyor.
SENNA DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?
Gabriel Leone - Ayrton Senna
Pâmela Tomé - Xuxa Meneghel
Matt Mella - Alain Prost
Patrick Kennedy - Ron Dennis
Gabriel Louchard - Galvão Bueno
Alice Wegmann - Lilian Vasconcelos
Camila Márdila - Vivianne Senna
Christian Malheiros - Maurinho
Hugo Bonemer - Nelson Piquet
Julia Foti - Adriane Galisteu
Marco Ricca - “Maurão” Senna
Susana Ribeiro - Zaza Senna
Kaya Scodelario - Laura
Arnaud Viard - Jean-Marie Balestre
Leon Ockenden - James Hunt
Steven Mackintosh - Frank Williams
Tom Mannion - Sid Watkins
Joe Hurst - Keith Sutton
Johannes Heinrichs - Niki Lauda
Keisuke Hoashi - Osamu Goto
Richard Clothier - Peter Warr
SENNA DİZİSİ NEREDE VE NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Senna dizisi 29 Kasım'da Netflix kütüphanesine eklenecek.
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