Yayınlanma: 27.11.2024 - 19:07

Güncelleme: 27.11.2024 - 19:07

Vicente Amorim ve Julia Rezende'nin yönetmen koltuğunda oturduğu Senna dizisi yakında izleyicisi ile buluşacak. Dizinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Senna dizisinin konusu ne, oyuncular kim? Senna dizisi nerede ve ne zaman yayımlanacak? İşte ayrıntılar...

SENNA DİZİSİNİN KONUSU NE?

Senna, Formula 1 Dünya Sürücüler Şampiyonasını üç kez kazanan Brezilyalı yarış efsanesi Ayrton Senna da Silva'nın hayatına odaklanıyor. Ayrton Senna da Silva’nın spor kariyerine başladığı günlerde Ford Formula'da yarışmak üzere İngiltere'ye taşınmasından, Imola'daki San Marino Grand Prix'si sırasında gerçekleşen trajik kazasına kadar yaşananların anlatıldığı yapımda, Ayrton'un zaferleri, hayal kırıklıkları, sevinçleri ve hüzünleri gözler önüne seriliyor.

SENNA DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Gabriel Leone - Ayrton Senna

Pâmela Tomé - Xuxa Meneghel

Matt Mella - Alain Prost

Patrick Kennedy - Ron Dennis

Gabriel Louchard - Galvão Bueno

Alice Wegmann - Lilian Vasconcelos

Camila Márdila - Vivianne Senna

Christian Malheiros - Maurinho

Hugo Bonemer - Nelson Piquet

Julia Foti - Adriane Galisteu

Marco Ricca - “Maurão” Senna

Susana Ribeiro - Zaza Senna

Kaya Scodelario - Laura

Arnaud Viard - Jean-Marie Balestre

Leon Ockenden - James Hunt

Steven Mackintosh - Frank Williams

Tom Mannion - Sid Watkins

Joe Hurst - Keith Sutton

Johannes Heinrichs - Niki Lauda

Keisuke Hoashi - Osamu Goto

Richard Clothier - Peter Warr

SENNA DİZİSİ NEREDE VE NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Senna dizisi 29 Kasım'da Netflix kütüphanesine eklenecek.