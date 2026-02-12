Televizyon ekranlarının yeni dizisi Sevdiğim Sensin'in konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Sevdiğim Sensin dizisi ne zaman başlayacak? Sevdiğim Sensin dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? İşte, ayrıntılar...

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sevdiğim Sensin dizisi 12 Şubat Perşembe akşamı Star TV ekranlarında yayımlanacak.

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİNİN KONUSU NE, OYUNCULARI KİM?

Ülkenin sayılı zenginlerinden biri olmasına rağmen vefa borcu nedeniyle askerliğini Ağrı’da yapan Erkan, bölgede meydana gelen büyük bir deprem sırasında Dicle'yle tanışır. Bu beklenmedik karşılaşma, farklı dünyalardan gelen iki insanın hayatlarını kökten değiştirir. Sevdiğim Sensin, İstanbul’un zengin ve korunaklı yaşamıyla, Ağrı’nın geleneksel yapısını bir araya getirerek; aşk, aidiyet, sınıf ve kültür çatışmalarını etkileyici bir dille ele alıyor.

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Aytaç Şaşmaz

Helin Kandemir

Hüseyin Avni Danyal

Esra Ronabar

Deniz Işın

Özlem Conker

Cihat Süvarioğlu

Umutcan Ütebay

Elçin Zehra İrem

Nihan Büyükağaç

Barış Baktaş

Emrah Aytemur

Deniz Karaoğlu

Yılmaz Kunt

Manolya Maya

Murat Seven

Bensu Uğur