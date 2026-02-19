Sevdiğim Sensin dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Sevdiğim Sensin dizisinin konusu bölümü merak ediliyor. Peki, Sevdiğim Sensin dizisinin ilk bölümü yayımlandı mı? Sevdiğim Sensin dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? İşte, ayrıntılar...

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİNİN KONUSU NE?

Sevdiğim Sensin, askerliğinin son haftasında köy halkına yardıma giden İstanbullu Erkan ile o köyden hiç dışarı çıkmamış Dicle’nin tanışmasıyla değişen hayatlarını konu alıyor. Yayınlanan tanıtımda, Dicle’nin Erkan’la evlendikten sonra İstanbul’a uzanan yolculuğuna dair ilk görüntüler yer alıyor. Aldur ailesi, askerden dönmesini bekledikleri oğullarının geleceğini planlarken, Erkan’ın hayatını kurtarmak için evlendiği Dicle ile birlikte köşke gelmesi, yaşanacak sarsıcı gelişmelerin sinyalini veriyor. Büyük şehre alışmaya çalışan Dicle’nin masumiyetini, Erkan’ın hayran bakışlarla izlemesi, izleyiciyi cesur ve etkileyici bir aşk hikâyesinin beklediğini ortaya koyuyor.

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Sevdiğim Sensin dizisinin 2. bölümü 19 Şubat Perşembe günü Star TV ekranlarında yayımlanacak.

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in paylaştığı dizide Hüseyin Avni Danyal, Deniz Işın, Özlem Conker, Cihat Süvarioğlu, Umutcan Ütebay, Elçin Zehra İrem, Nihan Büyükağaç, Barış Baktaş, Emrah Aytemur, Deniz Karaoğlu, Yılmaz Kunt, Manolya Maya, Murat Seven ve Bensu Uğur gibi isimler yer alıyor.