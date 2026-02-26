Sevdiğim Sensin dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Sevdiğim Sensin dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Sevdiğim Sensin dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Sevdiğim Sensin dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Erkan’ın Dicle’yi köşke getirmesiyle dengeler altüst olur. Erkan, hem kendi ailesinden hem de Burçin’in ailesinden Dicle’yle evlendiği gerçeğini gizlemeye çalışır. Kısa sürede ortaya çıkan evlilik, Aldur hanesinde büyük bir fırtınanın kopmasına neden olur.

Babasıyla sert bir yüzleşme yaşayan Erkan, Burçin ile evlenmek istemediğini söylediğinde sert bir tepkiyle karşılaşır. Çıkan büyük tartışma sonucu Erkan, radikal bir karar alarak Dicle’yi yanına alır ve evi terk eder.

İstanbul’un acımasız yüzüyle ilk kez karşılaşan Dicle ise bilmediği bir hayatın ortasında bocalasa da tek sığınağı sandığı adama tutunmaya çalışır. Erkan ise ne yapacağına karar vermek için Dicle’yle geçici olarak bir yere yerleşir.

Esat, Erkan’ı eve geri döndürmek için planlar yaparken; İnci de Esat’tan gizli, hem Erkan’ı eve döndürecek hem de Dicle’den kurtulmalarını sağlayacak başka bir plan kurar. Kapılarına dayanan beklenmedik ziyaretçiler, Erkan ve Dicle’yi bir çıkmaza sürükleyecektir.

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sevdiğim Sensin dizisinin 3. bölümü 26 Şubat Perşembe günü Star TV ekranlarında yayımlanacak.