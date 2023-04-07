Seyirciler merakla bekliyordu! Gönül Dağı final mi yapıyor?

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 23:38

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 23:38

3 sezondur cumartesi akşamları yayımlanan “Gönül Dağı” dizisinin 4. sezonu için onay gelip gelmeyeceği seyirciler tarafından merak ediliyordu. TRT1 yönetimi sonunda beklenen kararı verdi.

GÖNÜL DAĞI İZLEYİCİLERİNE MÜJDELİ HABER GELDİ

TRT1 yönetimi ''Gönül Dağı'' dizisiyle ilgili kararını duyurdu. Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre; “Gönül Dağı” dizisi cumartesi akşamları reytinglerine damga vurmaya devam ediyor. Köprü Film’in imza attığı TRT’nin sevilen dizisinin sezon sonunda ekrana veda edip etmeyeceği merak konusuydu. Gelen son haberlere göre ekranda hem görsel, hem de oyunculuk şöleni sunan dizinin 4. sezon onayı çıktı.

Bu arada doktor Kenan’ın projeye girdiğinden beri bahsettiği kardeşi de diziye dahil oluyor. Başarılı oyuncu Ulaş İnan Torun “Gönül Dağı”nın kadrosuna katıldı. Torun dizide doktor Kenan’ın kardeşi “Barış” karakterine hayat verecek.

4.SEZON NE ZAMAN?

Cumhuriyet'in edindiği bilgilere göre ''Gönül Dağı'' dizisinin yeni sezonu eylül ayında ekranda olacak.

ULAŞ İNAN TORUN KİMDİR?