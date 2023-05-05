Show TV'deki Kızılcık Şerbeti dizisine yeni oyuncu geldi... Hikaye sarsılacak

Yayınlanma: 05.05.2023 - 23:10

Güncelleme: 05.05.2023 - 23:10

Bir süredir gündemden düşmeyen Kızılcık Şerbeti dizisi yakında sezon finali yapacak. Sezon finali yaklaşan Kızılcık Şerbeti dizisine yeni oyuncu dahil oldu.

Gecce.com.tr sitesinde yer alan haberde; Kızılcık Şerbeti dizisine dahil olan yeni oyuncuyla ilgili detaylar paylaşıldı.

Show TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman’ın yer aldığı “Kızılcık Şerbeti” bu akşam merakla beklenen yeni bölümüyle ekrana geliyor. Her cuma milyonları ekran başına toplayan dizinin kadrosuna genç kuşağın sevilen isimlerinden Yiğit Dikmen dahil oldu.

Kızılcık Şerbeti’nde Serdar adlı karaktere hayat verecek olan Yiğit Dikmen bu akşam yayınlanacak yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Sönmez (Aliye Uzunatağan) ve Mustafa’nın (Emrah Altıntoprak) ortak olduğu lokantanın müşterisi olan Serdar’ın yolu Çimen’le (Selin Türkmen) kesişecek. Çimen ve Serdar’ın tanışmasıyla yaşanacak sürpriz gelişmeler ise dizide tansiyonu daha da yükseltecek.

Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti nefes kesen yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Show TV’de!

YİĞİT DİKMEN KİMDİR?

Yiğit Dikmen 1987 tarihinde dünyaya geldi. Uzun bir süre amatör ligde futbol oynayan Yiğit Dikmen, oyuncu Yağızkan Dikmen ile kardeştir.

Yiğit Dikmen Türkiye’nin ilk Crossfit’cileri arasında yer alıyor.

Survivor yarışmasından sonra oyunculuk eğitimleri almıştır.