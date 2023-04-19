Show TV'ye tepki yağıyor! Kızılcık Şerbeti tümden mi final yaptı?

Yayınlanma: 19.04.2023 - 23:46

Güncelleme: 19.04.2023 - 23:46

Show TV ekranlarında yayımlanan ve kısa sürede büyük ilgi gören Kızılcık Şerbeti dizisiyle ilgili seyircileri ayaklandıran bir iddia gündeme geldi. Dizinin tümden final yaptığı konuşuluyor. Bu gelişme sonrasında Show TV yönetimine tepki yağdı.





Gazeteci Birsen Altuntaş tarafından aktarılan haberde; Kızılcık Şerbeti ile ilgili son iddianın detaylarına yer verildi. Kızılcık Şerbeti dizisiyle ilgili çıkan final yapacağı iddiasının doğru olup olmadığı merak konusu oldu. RTÜK’ün 5 hafta yayın durdurma cezası uyguladığı diziyle ilgili alınan mahkeme kararı geçen cuma uygulanmaya başlanmış ve dizinin yerine “İslamofobi” belgeseli yayınlanmıştı.

SEYİRCİLER RAHAT BİR NEFES ALDI

Durum özetle şöyle dizinin bu sezon 32. bölümde sezon finali yapması, eylülde de devam etmesi planlanıyordu. Ancak 5 haftalık yasak bu sezonki bölüm sayısını 27’ye düşürdü. Yani diziyle ilgili final kararının alınması söz konusu dahi değil. Dizinin yapımcısı Gold Film’in patronu Faruk Turgut dizinin sonuna kadar arkasında duracaklarını ifade etti.





Dizinin final yapmayacağını öğrenen seyirciler rahat bir nefes aldılar.

TÜM ÜLKEDE REKOR KIRIYOR

Kızılcık Şerbeti dizisi tüm ülkede rekor kırıyor. Tüm şikayetlere rağmen dizi en çok izlenen diziler arasında yer alıyor.