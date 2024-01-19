Gaddar dizisinin oyuncuları kim? Gaddar dizisinin konusu ne?

Gaddar dizisi uzun bir bekleyişin ardından FOX ekranlarında izleyicisi ile buluştu. Çağatay Ulusoy'un başrolünü üstlendiği dizinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Gaddar dizisinin oyuncuları kim? Gaddar dizisinin konusu ne? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.01.2024 - 20:41
Gaddar dizisinin oyuncuları kim? Gaddar dizisinin konusu ne?
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Çağatay Ulusoy başrollü Gaddar ilk bölümü ile ekranlara geldi. Diziyi FOX ekranlarından izleyen yurttaşlar dizisinin oyuncularını araştırıyor. Sinan Öztürk'ün yönetmen koltuğunda oturduğu, Hürer Ebeoğlu tarafından senaryosu kaleme alınan dizinin konusu merak ediliyor. Peki, Gaddar dizisinin oyuncuları kim? Gaddar dizisinin konusu ne?

GADDAR DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Çağatay Ulusoy

Sümeyye Aydoğan

Onur Saylak

Erdal Özyağcılar

Laçin Ceylan

Hakan Salınmış

Müge Bayramoğlu

Deniz Özerman

Neslihan Yeldan

Fatih Berk Şahin

Aytek Şayan

Musab Ekici

Uğur Yıldıran

GADDAR DİZİSİNİN KONUSU NE?

Uzun süren askerlik görevinden evine gelen Dağhan’ın (Çağatay Ulusoy) hayatı artık bıraktığı gibi değildir. Sevdiği kız Aydan (Sümeyye Aydoğan) ona haber vermeden çekmiş gitmiş, kardeşi Rüzgar (Fatih Berk Şahin) ise karanlık bir dünyanın içine düşmüştür. Dağhan’ın bir anda tepetaklak olan hayatının içinde gaddara dönüşüm hikayesini konu alıyor.


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