Gaddar dizisinin oyuncuları kim? Gaddar dizisinin konusu ne?
Gaddar dizisi uzun bir bekleyişin ardından FOX ekranlarında izleyicisi ile buluştu. Çağatay Ulusoy'un başrolünü üstlendiği dizinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Gaddar dizisinin oyuncuları kim? Gaddar dizisinin konusu ne? İşte ayrıntılar...
Çağatay Ulusoy başrollü Gaddar ilk bölümü ile ekranlara geldi. Diziyi FOX ekranlarından izleyen yurttaşlar dizisinin oyuncularını araştırıyor. Sinan Öztürk'ün yönetmen koltuğunda oturduğu, Hürer Ebeoğlu tarafından senaryosu kaleme alınan dizinin konusu merak ediliyor. Peki, Gaddar dizisinin oyuncuları kim? Gaddar dizisinin konusu ne?
GADDAR DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?
Çağatay Ulusoy
Sümeyye Aydoğan
Onur Saylak
Erdal Özyağcılar
Laçin Ceylan
Hakan Salınmış
Müge Bayramoğlu
Deniz Özerman
Neslihan Yeldan
Fatih Berk Şahin
Aytek Şayan
Musab Ekici
Uğur Yıldıran
GADDAR DİZİSİNİN KONUSU NE?
Uzun süren askerlik görevinden evine gelen Dağhan’ın (Çağatay Ulusoy) hayatı artık bıraktığı gibi değildir. Sevdiği kız Aydan (Sümeyye Aydoğan) ona haber vermeden çekmiş gitmiş, kardeşi Rüzgar (Fatih Berk Şahin) ise karanlık bir dünyanın içine düşmüştür. Dağhan’ın bir anda tepetaklak olan hayatının içinde gaddara dönüşüm hikayesini konu alıyor.
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