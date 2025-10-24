Sicario 2 filminin yönetmen koltuğunda Stefano Sollima oturuyor. Filmin senaristliğini Taylor Sheridan üstleniyor. Peki, Sicario 2 filminin konusu ne? Sicario 2 filminin oyuncuları kim?
SICARIO 2 FİLMİNİN KONUSU NE?
Sicario 2: Soldado"da, Meksika ve Amerika sınırındaki devlet-kartel savaşı konu ediliyor. Uyuşturucu kartelleri, teröristleri ABD sınırından kaçak yollarla geçirmeye başlayınca, federal ajan Matt Graver, gizemli Alejandro’yla iletişime geçer. Ailesi bir kartel patronu tarafından öldürülen Alejandro’nun görevi, en alçakça yollarla savaşı kızıştırmaktır. Alejandro, savaşı alevlendirmek için kartel patronunun kızını kaçırır. Gizli plan ortaya çıktığında ise Graver kızın işinin bitirilmesini emreder. Sivil zayiat olarak görülmeye başlanan genç kızın kaderi, ne için savaştığını sorgulayan Alejandro'nun elinde olacaktır...
SICARIO 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Benicio Del Toro
Josh Brolin
Isabela Merced
Jeffrey Donovan
Catherine Keener
Manuel Garcia-Rulfo
Matthew Modine
Shea Whigham
Elijah Rodriguez
David Castañeda
Ian Bohen
Rachel de la Torre
SICARIO 2 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Sicario 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.