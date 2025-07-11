Sil Baştan Kaynanam filminin yönetmen koltuğunda Simon Kinberg oturuyor. Filmin senaristliğini Theresa Rebeck, Simon Kinberg üstleniyor. Peki, Sil Baştan Kaynanam filminin konusu ne? Sil Baştan Kaynanam filminin oyuncuları kim?

SİL BAŞTAN KAYNANAM FİLMİNİN KONUSU NE?

İyi huylu bir gelin olan Ceylan, hafızasını kaybetmesiyle tuhaf davranışlar sergilemeye başlar. Ceylan, kayınvalidesinin kötü davranışlarından kurtulmaya çalışırken, kocası Ünal da annesi ve karısının arasını bulmaya çalışır. Ancak bu sırada Ünal kendisini ikisi tarafından ezilirken bulur.

SİL BAŞTAN KAYNANAM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Alper Saldıran

Algı Eke

Zeynep Eronat

Asuman Dabak

Yeşim Dalgıçer

Ünal Yeter

Gökçe Özyol

Derya Şen

Ömer Kurt

Barış Başar

Hakan Bulut

SİL BAŞTAN KAYNANAM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Sil Baştan Kaynanam filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.1 olarak belirlendi.