Sil Baştan Kaynanam filminin yönetmen koltuğunda Simon Kinberg oturuyor. Filmin senaristliğini Theresa Rebeck, Simon Kinberg üstleniyor. Peki, Sil Baştan Kaynanam filminin konusu ne? Sil Baştan Kaynanam filminin oyuncuları kim?
SİL BAŞTAN KAYNANAM FİLMİNİN KONUSU NE?
İyi huylu bir gelin olan Ceylan, hafızasını kaybetmesiyle tuhaf davranışlar sergilemeye başlar. Ceylan, kayınvalidesinin kötü davranışlarından kurtulmaya çalışırken, kocası Ünal da annesi ve karısının arasını bulmaya çalışır. Ancak bu sırada Ünal kendisini ikisi tarafından ezilirken bulur.
SİL BAŞTAN KAYNANAM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Alper Saldıran
Algı Eke
Zeynep Eronat
Asuman Dabak
Yeşim Dalgıçer
Ünal Yeter
Gökçe Özyol
Derya Şen
Ömer Kurt
Barış Başar
Hakan Bulut
SİL BAŞTAN KAYNANAM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Sil Baştan Kaynanam filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.1 olarak belirlendi.