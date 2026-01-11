Silinmiş filminin yönetmen koltuğunda Philipp Stölzl oturuyor. Filmin senaristliğini Arash Amel üstleniyor. Peki, Silinmiş filminin konusu ne? Silinmiş filminin oyuncuları kim?
SİLİNMİŞ FİLMİNİN KONUSU NE?
Eski bir CIA ajanı, yabancılaştığı kızıyla birlikte geniş kapsamlı bir uluslararası komplonun parçası olur.
SİLİNMİŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Aaron Eckhart - Ben Logan
Liana Liberato - Amy Logan
Olga Kurylenko - Anna Brandt
Neil Napier -Derek Kohler
Kate Linder - Principal Gibbins
Alexander Fehling - Floyd
Garrick Hagon - James Halgate
Eric Godon - Maitland
David Bark-Jones - Marty Braemer
Debbie Wong - Mei Ling
Jade Hassouné - Abdi
Nick Alachiotis - Walter Smet
Yassine Fadel - Nabil
SİLİNMİŞ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Silinmiş filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6 olarak belirlendi.