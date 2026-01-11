Cumhuriyet Gazetesi Logo
Silinmiş (Erased) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Silinmiş filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Silinmiş filminin konusu ne? Silinmiş filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Silinmiş filminin yönetmen koltuğunda Philipp Stölzl oturuyor. Filmin senaristliğini Arash Amel üstleniyor. Peki, Silinmiş filminin konusu ne? Silinmiş filminin oyuncuları kim? 

SİLİNMİŞ FİLMİNİN KONUSU NE?

Eski bir CIA ajanı, yabancılaştığı kızıyla birlikte geniş kapsamlı bir uluslararası komplonun parçası olur.

SİLİNMİŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Aaron Eckhart - Ben Logan

Liana Liberato - Amy Logan

Olga Kurylenko - Anna Brandt

Neil Napier -Derek Kohler

Kate Linder - Principal Gibbins

Alexander Fehling - Floyd

Garrick Hagon - James Halgate

Eric Godon - Maitland

David Bark-Jones - Marty Braemer

Debbie Wong - Mei Ling

Jade Hassouné - Abdi

Nick Alachiotis - Walter Smet

Yassine Fadel - Nabil

SİLİNMİŞ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Silinmiş filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6 olarak belirlendi.

