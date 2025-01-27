Yayınlanma: 27.01.2025 - 18:46

Güncelleme: 27.01.2025 - 18:46

Yamakasi filminin yönetmen koltuğunda Ariel Zeitoun oturuyor. Filmin senaristliğini Luc Besson ve Julien Seri üstleniyor. Peki, Yamakasi filminin konusu ne? Yamakasi filminin oyuncuları kim?

YAMASAKI FİLMİNİN KONUSU NE?

Yamakasi, Paris sırtlarında yaşayan inanılmaz yetenekleri olan 7 genç hakkındadır. Yamakasiler hiçbir hileye başvurmaksızın, yer çekimini hiçe sayarak binaların çatılarından, balkonlarından ve duvarlarından atlayıp sıçrarlar. Mahalledeki bütün gençler onlara hayrandır ve onları taklit etmeye çalışırlar. Yamakasilere özenen bir çocuk ağaca tırmanırken kaza geçirir. Yamakasi’lerin, işe karışması ve bir hayat kurtarmak için yeteneklerini ortaya dökmeleri gerekir.

YAMASAKI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Châu Belle Dinh

Williams Belle

Malik Diouf

Yann Hnautra

N'Guba-Boyeke

Charles Perrière

Laurent Piemontesi

Maher Kamoun

Chloé Flipo

Abdelkrim Bahloul

Gerald Morales

Sebastien Foucan

Amel Djemel

Frédéric Pellegeay

Jacques Hansen

Bruno Flender

Afida Tahri

Pascal Leger

Jean-Pierre Germain

David Tissot

Lucien Theresin

YAMASAKI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Yamakasi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.