Yamakasi filminin konusu ne? Yamakasi filminin oyuncuları kim?
Yamakasi filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Yamakasi filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Yamakasi filminin konusu ne? Yamakasi filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Yamakasi filminin yönetmen koltuğunda Ariel Zeitoun oturuyor. Filmin senaristliğini Luc Besson ve Julien Seri üstleniyor. Peki, Yamakasi filminin konusu ne? Yamakasi filminin oyuncuları kim?
YAMASAKI FİLMİNİN KONUSU NE?
Yamakasi, Paris sırtlarında yaşayan inanılmaz yetenekleri olan 7 genç hakkındadır. Yamakasiler hiçbir hileye başvurmaksızın, yer çekimini hiçe sayarak binaların çatılarından, balkonlarından ve duvarlarından atlayıp sıçrarlar. Mahalledeki bütün gençler onlara hayrandır ve onları taklit etmeye çalışırlar. Yamakasilere özenen bir çocuk ağaca tırmanırken kaza geçirir. Yamakasi’lerin, işe karışması ve bir hayat kurtarmak için yeteneklerini ortaya dökmeleri gerekir.
YAMASAKI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Châu Belle Dinh
Williams Belle
Malik Diouf
Yann Hnautra
N'Guba-Boyeke
Charles Perrière
Laurent Piemontesi
Maher Kamoun
Chloé Flipo
Abdelkrim Bahloul
Gerald Morales
Sebastien Foucan
Amel Djemel
Frédéric Pellegeay
Jacques Hansen
Bruno Flender
Afida Tahri
Pascal Leger
Jean-Pierre Germain
David Tissot
Lucien Theresin
YAMASAKI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Yamakasi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.
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