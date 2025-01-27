Açlık Oyunları 2: Ateşi Yakalamak filminin konusu ne? Açlık Oyunları 2: Ateşi Yakalamak filminin oyuncuları kim?
Açlık Oyunları 2: Ateşi Yakalamak (The Quiet Girl) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Açlık Oyunları 2: Ateşi Yakalamak filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Açlık Oyunları 2: Ateşi Yakalamak filminin konusu ne? Açlık Oyunları 2: Ateşi Yakalamak filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Açlık Oyunları 2: Ateşi Yakalamak filminin yönetmen koltuğunda Francis Lawrence oturuyor. Filmin senaristliğini Simon Beaufoy üstleniyor. Peki, Açlık Oyunları 2: Ateşi Yakalamak filminin konusu ne? Açlık Oyunları 2: Ateşi Yakalamak filminin oyuncuları kim?
ATEŞİ YAKALAMAK FİLMİNİN KONUSU NE?
Katniss Everdeen'in yoldaşı Peeta Mellark ile birlikte 74.cü Açlık Oyunlarını kazanması ve eve sağ salim dönmesiyle başlar. Kazanmak, aslında ailelerini ve arkadaşlarını geride bırakıp, bütün bölgeleri tek tek gezmelerini gerektiren "Zafer Turu" yapmaları anlamına gelmektedir. Yol boyunca Katniss ayaklanmanın başlamak üzere olduğunu fark eder. Fakat başkent, hala büyük ölçüde Başkan Snow'un kontrolündedir. Snow ise her şeyden habersiz bütün Panem'i değiştirebilecek olan Açlık Oyunlarının 75. Yılı etkinliklerini hazırlamakla meşguldür. Katniss Everdeen için hedef, daha önce hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Ezilen ulusunun bu utanç verici kanlı müsabakasını uzatmak için savaştığı zaman daha dün gibiydi. Şimdi ise yıllık Açlık Oyunları tekrar yaklaşıyor ve bu yıl bir daha arenaya dönebileceğini hayal bile edemeyen Katniss ve diğer bütün eski kazananların katılacağı bir "Üçüncü Çeyrek Asır Oyunları" olması nedeniyle daha da önemli.
ATEŞİ YAKALAMAK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Philip Seymour Hoffman
Jennifer Lawrence
Liam Hemsworth
Josh Hutcherson
Sam Claflin
Stanley Tucci
Toby Jones
Daniel Bernhardt
Jena Malone
Jeffrey Wright
Meta Golding
ATEŞİ YAKALAMAK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Açlık Oyunları 2: Ateşi Yakalamak filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.5 olarak belirlendi.
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