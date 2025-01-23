Yayınlanma: 23.01.2025 - 17:29

Güncelleme: 23.01.2025 - 17:33

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yaşanan facianın ardından bir günlük milli yas ilan edildi ve kanalların yayın akışlarında değişikliğe gidildi. Siyah Kalp bu akşam var mı soruları gündemdeki yerini aldı. Peki, Siyah Kalp bu akşam var mı? Siyah Kalp yeni bölüm ne zaman?

SİYAH KALP BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Normal şartlarda her hafta Perşembe günü saat 20.00'de SHOW Tv ekranlarında olan Siyah Kalp'in bu akşamki yeni bölümü yayınlanmayacak.

Bolu'da yaşanan yangın felaketinden sonra bu hafta dizi ve programlara ara verildi.

SİYAH KALP’İN 17. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Hikmet ve Esat’ın planı Sevilay ve Melek’i uçurumun kenarına sürükler. Hikmet son anda Sevilay’ın da arabada olduğunu fark edince onları kurtarmaya çalışır.

Sevilay ve Melek’in durumu bir kez daha Nuh ile Cihan’ı karşı karşıya getirir.

Yaptıklarından dolayı pişman olan Cihan durumu düzeltmeye çalışsa da artık kendi ailesi dahil herkes ona karşı gelmektedir.

Tahsin’in duygularını duyduktan sonra yeni bir sayfa açan Sumru, Gürcan’ın karısının dükkanı satacağını öğrenir.

Her şeyin düzeleceğini düşündüğü an yaşanan bu gelişmeler Sumru’nun karşısına yeni zorluklar çıkaracaktır.