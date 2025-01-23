Yayınlanma: 23.01.2025 - 17:25

Güncelleme: 23.01.2025 - 17:34

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yaşanan facianın ardından bir günlük milli yas ilan edildi ve kanalların yayın akışlarında değişikliğe gidildi. İnci Taneleri bu akşam var mı soruları gündemdeki yerini aldı. Peki, İnci Taneleri bu akşam var mı? İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman?

İNCİ TANELERİ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

23 Ocak 2025 Kanal D yayın akışına göre İnci Taneleri dizisi, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek.

Dizi, tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

Dizinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Kartalkaya’da yaşanan yangın felaketi nedeniyle, bu akşam İnci Taneleri'nin yeni bölümü yayınlanmayacaktır.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.''