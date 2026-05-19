Son Bir Tatil filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Erkan Özcan üstleniyor. Peki, Son Bir Tatil filminin konusu ne? Son Bir Tatil filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

SON BİR TATİL FİLMİNİN KONUSU NE?

Son Bir Tatil, kızlarına boşanacaklarını söylemenin yolu arayan bir çiftin hikayesini konu ediyor. Evliliklerinde sorunlar yaşayan İhsan ve Selma, ayrılmaya karar verir. Bu durumun kızları Sude’yi etkilemesini istemeyen İhsan ve Selma, ayrılık haberini söylemek için en doğru anı yaratmaya çalışır. Bu amaçla ailece bir tatil organize eden İhsan ve Selma, bu süreçte kendilerini beklenmedik olayların içerisinden bulur.

SON BİR TATİL FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Toygan Avanoğlu

Burcu Gönder

İlayda Sezgin

SON BİR TATİL FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Son Bir Tatil filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.3 olarak belirlendi.