Son Durak (Final Destination) filminin konusu ne? Son Durak filminin oyuncuları kim?

Son Durak filminin yönetmen koltuğunda James Wong oturuyor. Filmin senaristliğini Jeffrey Reddick, Glen Morgan üstleniyor. Peki, Son Durak filminin konusu ne? Son Durak filminin oyuncuları kim?
SON DURAK FİLMİNİN KONUSU NE?
Alex Browning'in kimselerde olmayan bir yeteneği vardır. Ölümün ne zaman geleceğini öngörebilmektedir. Ancak ölüm, bir şekilde kaçış yollarını engellemek istemektedir. Paris'e okul arkadaşlarıyla beraber yapacağı gezide bindiği uçağın havada bir kaza geçireceğini öngörür ve bir şekilde arkadaşlarıyla birlikte uçaktan inmeyi başarır. Uçak gerçekten de havada bir patlama geçirir. İçerisindeki herkes hayatını kaybeder. Alex ve arkadaşları o an için şanslıdırlar. Ancak önceden ölüm ile noktalanmış olan kaderleri, onları almak için Azrail ile işbirliği yapacaktır.
SON DURAK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Devon Sawa
Ali Larter
Kerr Smith
Kristen Cloke
Seann William Scott
Daniel Roebuck
Roger Guenveur Smith
Tony Todd
Amanda Detmer
Brendan Fehr
Randy Stone
Nicole Robert
Fred Keating
Mark Holden
Larry Gilman
Alessandro Juliani
SON DURAK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Son Durak filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.