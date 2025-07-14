Son Durak (Final Destination) filminin konusu ne? Son Durak filminin oyuncuları kim?

Son Durak filminin yönetmen koltuğunda James Wong oturuyor. Filmin senaristliğini Jeffrey Reddick, Glen Morgan üstleniyor. Peki, Son Durak filminin konusu ne? Son Durak filminin oyuncuları kim?

SON DURAK FİLMİNİN KONUSU NE?

Alex Browning'in kimselerde olmayan bir yeteneği vardır. Ölümün ne zaman geleceğini öngörebilmektedir. Ancak ölüm, bir şekilde kaçış yollarını engellemek istemektedir. Paris'e okul arkadaşlarıyla beraber yapacağı gezide bindiği uçağın havada bir kaza geçireceğini öngörür ve bir şekilde arkadaşlarıyla birlikte uçaktan inmeyi başarır. Uçak gerçekten de havada bir patlama geçirir. İçerisindeki herkes hayatını kaybeder. Alex ve arkadaşları o an için şanslıdırlar. Ancak önceden ölüm ile noktalanmış olan kaderleri, onları almak için Azrail ile işbirliği yapacaktır.

SON DURAK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Devon Sawa

Ali Larter

Kerr Smith

Kristen Cloke

Seann William Scott

Daniel Roebuck

Roger Guenveur Smith

Tony Todd

Amanda Detmer

Brendan Fehr

Randy Stone

Nicole Robert

Fred Keating

Mark Holden

Larry Gilman

Alessandro Juliani

SON DURAK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Son Durak filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.