Yayınlanma: 25.04.2024 - 21:02

Güncelleme: 25.04.2024 - 21:02

Son Gözcü filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Jesse V. Johnson üstleniyor. Peki, Son Gözcü filminin konusu ne? Son Gözcü filminin oyuncuları kim?

SON GÖZCÜ FİLMİNİN KONUSU NE?

Dünya, bir zamanlar düzeni korumak için insan eliyle yaratılmış Drone'ların denetimden çıkıp insanoğluna savaş açmasıyla sessiz ve ıssız bir yere dönüşmüştür. Drone'lara karşı savaşan son birlikten hayatta kalan son asker Tallis, saklandığı yerde inzivaya çekilmiştir. Bir gün yaralı bir kadın savaşçı kurtarmasıyla her şey değişir. İnsanlığın son umudu olan ikili Drone'lara karşı yeniden savaşmaya başlar. İMDB : 3.6

SON GÖZCÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Katee Sackhoff

Steven Bauer

Keith David

Don 'The Dragon' Wilson

Bokeem Woodbine

Dawnn Lewis

David Mattey

Matthew R. Anderson

Joe Hess

Peter Allas

Caryn Mower

Tamas Nadas

Erken Ialgashev

Levi Harrison

Maddy Howard

SON GÖZCÜ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Son Gözcü filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.9 olarak belirlendi.