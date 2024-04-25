Son Gözcü filminin konusu ne? Son Gözcü filminin oyuncuları kim?
Son Gözcü (The Last Sentinel) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Son Gözcü filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Son Gözcü filminin konusu ne? Son Gözcü filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Son Gözcü filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Jesse V. Johnson üstleniyor. Peki, Son Gözcü filminin konusu ne? Son Gözcü filminin oyuncuları kim?
SON GÖZCÜ FİLMİNİN KONUSU NE?
Dünya, bir zamanlar düzeni korumak için insan eliyle yaratılmış Drone'ların denetimden çıkıp insanoğluna savaş açmasıyla sessiz ve ıssız bir yere dönüşmüştür. Drone'lara karşı savaşan son birlikten hayatta kalan son asker Tallis, saklandığı yerde inzivaya çekilmiştir. Bir gün yaralı bir kadın savaşçı kurtarmasıyla her şey değişir. İnsanlığın son umudu olan ikili Drone'lara karşı yeniden savaşmaya başlar. İMDB : 3.6
SON GÖZCÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Katee Sackhoff
Steven Bauer
Keith David
Don 'The Dragon' Wilson
Bokeem Woodbine
Dawnn Lewis
David Mattey
Matthew R. Anderson
Joe Hess
Peter Allas
Caryn Mower
Tamas Nadas
Erken Ialgashev
Levi Harrison
Maddy Howard
SON GÖZCÜ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Son Gözcü filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.9 olarak belirlendi.
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