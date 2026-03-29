Son Hesaplaşma filminin yönetmen koltuğunda Gary Fleder oturuyor. Filmin senaristliğini Sylvester Stallone üstleniyor. Peki, Son Hesaplaşma filminin konusu ne? Son Hesaplaşma filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

SON HESAPLAŞMA FİLMİNİN KONUSU NE?

Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi ajanı Phil Broker, uyuşturucu çetesini çökertmek üzere gizli görevdedir. Operasyon günü işler yolunda gitmez ve patronun oğlu polis tarafından öldürülür. Broker bu yüzden bunalıma girer ve işi bırakıp kızıyla birlikte küçük bir kasabaya yerleşir. Her şey yolunda giderken Broker, kızını korumak için bu defa yerel uyuşturucu çeteleriyle karşı karşıya gelecektir.

SON HESAPLAŞMA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jason Statham

Izabela Vidovic

Kate Bosworth

James Franco

Winona Ryder

Marcus Hester

Clancy Brown

Rachelle Lefevre

SON HESAPLAŞMA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Son Hesaplaşma filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.