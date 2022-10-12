Dedektif Galban filminin konusu nedir? Dedektif Galban filminin oyuncuları kimlerdir?

12 Ekim 2022 Çarşamba, 17:09

Dedektif Galban, Özgün adı Exposed 2016 yapımı senaristliğini ve yönetmenliğini Declan Dale'ın yaptığı Amerikan gerilim filmidir.

DEDEKTİF GALBAN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Partnerini yakın bir zaman önce kaybeden Dedektif Galban (Keanu Reeves), onun ölümündeki sır perdesini aralamaya çalışmaktadır. Ancak gerçeğe yaklaştıkça polis teşkilatındaki yolsuzluklara ve genç bir kadını ilgilendiren tehlikeli sırra da yaklaşacaktır.

DEDEKTİF GALBAN FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Ana de Armas - Isabel de La Cruz

Keanu Reeves - Dedektif Scott Galban

Christopher McDonald -Galway

Big Daddy Kane-Black

Mira Sorvino - Janine Cullen

Venus Ariel - Elisa



