Dedektif Galban filminin konusu nedir? Dedektif Galban filminin oyuncuları kimlerdir?
Dedektif Galban 2016 tarihinde ABD'de vizyona girdi. Dedektif Galban filminin konusu nedir? Dedektif Galban filminin oyuncuları kimlerdir?
Dedektif Galban, Özgün adı Exposed 2016 yapımı senaristliğini ve yönetmenliğini Declan Dale'ın yaptığı Amerikan gerilim filmidir.
DEDEKTİF GALBAN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Partnerini yakın bir zaman önce kaybeden Dedektif Galban (Keanu Reeves), onun ölümündeki sır perdesini aralamaya çalışmaktadır. Ancak gerçeğe yaklaştıkça polis teşkilatındaki yolsuzluklara ve genç bir kadını ilgilendiren tehlikeli sırra da yaklaşacaktır.
DEDEKTİF GALBAN FİLMİNİN OYUNCU KADROSU
Ana de Armas - Isabel de La Cruz
Keanu Reeves - Dedektif Scott Galban
Christopher McDonald -Galway
Big Daddy Kane-Black
Mira Sorvino - Janine Cullen
Venus Ariel - Elisa
Video Haberler
- Sezonun ilk kestanesi, kilosu 250 liradan alındı
- 'Kargo almadın' dediler icra takibi başlattılar
- Endemik kelebeklerinin kanat desenleri elbise oldu
- Sokak hayvanlarına yuva
- 'Talimat' skandalı sonrası bu kez de 'altyazı' utancı!
- Ege'nin lezzetli yemekleri yolcularla buluştu
- Uludere'de, geleneksel yöntemlerle pekmez mesaisi
- Erdoğan hayat pahalılığını kabul etti
- Erken tanı hayatımı kurtardı
- Kilosu 100 bin TL olan safran çiçek açtı
En Çok Okunan Haberler
-
- Dikkat çeken Kılıçdaroğlu ayrıntısı!
- 'Hakkım haram olsun!'
- Ölümünde AKP parmağı!
- Zehir zemberek sözler...
- Kılıçdaroğlu'ndan Manhattan baskını
- 'Buraya girdiğiniz andan itibaren…'
- Çelebi'yle ilgili paylaşımını sildi, tepki gecikmedi
- 'İlk kez açıklıyorum kamuoyu önünde...'
- Akşener'den partisine talimat
- İşte indirim beklenen modeller