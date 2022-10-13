Lion filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Lion filminin IMDb puanı kaç?
Lion, Garth Davis tarafından yönetilen ve senaryosu Saroo Brierley ile Larry Buttrose'un kitabından Luke Davies tarafından uyarlanan 2016 yapımı dram filmidir. Lion filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?
Film dünya galasını 10 Eylül 2016'da Toronto Uluslararası Film Festivali'nde yaptı,[3] 25 Kasım 2016'da ABD'de gösterime girdi, eleştirmenlerden olumlu yorumlar aldı ve dünya çapında 140 milyon dolardan fazla hasılat elde etti. 89. Akademi Ödülleri'nde En İyi Film, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Patel), En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Kidman) ve En İyi Uyarlama Senaryo dahil 6 adaylık elde etti.
LİON FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Saroo Brierley’in kendi hayat hikayesini yazdığı “A Long Way Home” isimli kitabından uyarlanan filmde, 5 yaşında Hintli bir çocuk olan Saroo ağabeyinin geri dönmesini beklerken bir tren vagonunda uyuyakalır. O uyurken trenin yola çıkması sonucu küçük Saroo uyandığında kendini evinden kilometrelerce uzakta bulur. Artık kayıptır ve eve nasıl döneceğine dair bir fikri yoktur. Kendini Calcutta'da bulan Saroo büyük mücadelelerden sonra Avustralyalı bir çift tarafından evlat edinilir ve sevgiyle büyür. Ancak ailesini bulma isteği giderek bir saplantıya dönüşür. Elinde hiçbir şey olmadan ilerlemeye çalışan genç adamın içindeki çaresizlik zamanla hayatını da etkilemeye başlar.
LİON FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?
Dev Patel, Saroo Brierley
Sunny Pawar, Genç Saroo
Rooney Mara, Lucy
David Wenham, John Brierley
Nicole Kidman, Sue Brierley
Abhishek Bharate, Guddu Khan
Divian Ladwa, Mantosh Brierley
Priyanka Bose, Kamla Munshi
Deepti Naval, Saroj Sood
Tannishtha Chatterjee, Noor
LİON FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Lion filminin IMDb puanı 8.0 olarak karşımıza çıkıyor.
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