İntikam Benim filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?
İntikam Benim filmi JH Wyman tarafından yazılan ve Danimarkalı yönetmen Niels Arden Oplev tarafından yönetilen 2013 Amerikan neo-noir suç gerilim filmidir. İntikam Benim filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?
Başrollerini Colin Farrell, Noomi Rapace , Dominic Cooper ve Terrence Howard'ın paylaştığı film, 8 Mart 2013'te vizyona girdi. Özgün adı Dead Man Down olan film eleştirmenlerden çoğunlukla olumsuz eleştiriler aldı.
İNTİKAM BENİM FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Victor, acımasız patron Alphonse Hoyt tarafından yönetilen bir suç imparatorluğuna sızmıştır. Amacı, Alphonse'a iki yıl önce karısının ve küçük kızının öldürülmesinin bedelini ödetmektir. Victor, sonunda onu öldürmeden önce fiziksel ve psikolojik işkence yoluyla Alphonse'dan intikam almak niyetindedir. Bir gün genç ve yüzü yaralı bir kadın tarafından izlendiğini fark eder. Victor, Beatrice'in kendisini izlediğini fark ettiğinde, ağzını arar. Beatrice Victor'ın katil olduğunu bilmektedir ve kendisine intikam planında yardım etmesi için ona şantaj yapar.
İNTİKAM BENİM FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?
Colin Farrell - Victor
Noomi Rapace - Beatrice
Dominic Cooper-Darcy
Terrence Howard - Alphonse
F. Murray Abraham - Gregor
Armand Assante - Lon Gordon
Wade Barrett - Kilroy
Luis Da Silva - Terry
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