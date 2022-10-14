İntikam Benim filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

14 Ekim 2022 Cuma, 14:43

Başrollerini Colin Farrell, Noomi Rapace , Dominic Cooper ve Terrence Howard'ın paylaştığı film, 8 Mart 2013'te vizyona girdi. Özgün adı Dead Man Down olan film eleştirmenlerden çoğunlukla olumsuz eleştiriler aldı.

İNTİKAM BENİM FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Victor, acımasız patron Alphonse Hoyt tarafından yönetilen bir suç imparatorluğuna sızmıştır. Amacı, Alphonse'a iki yıl önce karısının ve küçük kızının öldürülmesinin bedelini ödetmektir. Victor, sonunda onu öldürmeden önce fiziksel ve psikolojik işkence yoluyla Alphonse'dan intikam almak niyetindedir. Bir gün genç ve yüzü yaralı bir kadın tarafından izlendiğini fark eder. Victor, Beatrice'in kendisini izlediğini fark ettiğinde, ağzını arar. Beatrice Victor'ın katil olduğunu bilmektedir ve kendisine intikam planında yardım etmesi için ona şantaj yapar.

İNTİKAM BENİM FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Colin Farrell - Victor

Noomi Rapace - Beatrice

Dominic Cooper-Darcy

Terrence Howard - Alphonse

F. Murray Abraham - Gregor

Armand Assante - Lon Gordon

Wade Barrett - Kilroy

Luis Da Silva - Terry