Son Şans filminin konusu ne? Son Şans filminin oyuncuları kim?
Son Şans (Southpaw) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Son Şans filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Son Şans filminin konusu ne? Son Şans filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Son Şans filminin yönetmen koltuğunda Antoine Fuqua oturuyor. Filmin senaristliğini Kurt Sutter üstleniyor. Peki, Son Şans filminin konusu ne? Son Şans filminin oyuncuları kim?
SON ŞANS FİLMİNİN KONUSU NE?
Billy Hope kariyerinin zirvesine çıkmak için çabalayan başarılı bir boksördür. Ailesinden yana da her şeyin yolunda gittiği kusursuza yakın bir hayat sürerken karısının trajik ölümüyle sarsılan Billy, kendini alkol ve uyuşturucu batağında bulur. Düştüğü deliğin en dip noktasıyla ise kızının velayetinin elinden alınması ve evini kaybetme ihtimalinin ortaya çıkmasıyla tanışır. Billy bu noktada eski bir boksör olan Tick ile buluşup ondan kendini eğitmesini ister. Tick genç adamı yalnızca boks alanında değil ruhsal anlamda da geliştirmeye çalışır. Billy üst seviyede profesyonel bir boksör olup hayallerini gerçekleştirmeye çalışırken kızını geri kazanmak için de mücadele edecektir.
SON ŞANS FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jake Gyllenhaal - Billy Hope
Rachel McAdams - Maureen Hope
Forest Whitaker - Titus Willis
Naomie Harris - Angela Rivera
50 Cent - Jordan Mains
Oona Laurence - Leila Hope
Miguel Gomez - Miguel Escobar
Skylan Brooks - Hoppy
Beau Knapp - Jon Jon
Victor Ortiz - Ramone
Rita Ora - Maria Escobar
Malcolm M. Mays - Gabe
Dominic Colon - Mikey
Clare Foley - Alice
Son Şans FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Son Şans filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlendi.
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