Yayınlanma: 11.01.2025 - 18:23

Güncelleme: 11.01.2025 - 18:23

Son Şans filminin yönetmen koltuğunda Antoine Fuqua oturuyor. Filmin senaristliğini Kurt Sutter üstleniyor. Peki, Son Şans filminin konusu ne? Son Şans filminin oyuncuları kim?

SON ŞANS FİLMİNİN KONUSU NE?

Billy Hope kariyerinin zirvesine çıkmak için çabalayan başarılı bir boksördür. Ailesinden yana da her şeyin yolunda gittiği kusursuza yakın bir hayat sürerken karısının trajik ölümüyle sarsılan Billy, kendini alkol ve uyuşturucu batağında bulur. Düştüğü deliğin en dip noktasıyla ise kızının velayetinin elinden alınması ve evini kaybetme ihtimalinin ortaya çıkmasıyla tanışır. Billy bu noktada eski bir boksör olan Tick ile buluşup ondan kendini eğitmesini ister. Tick genç adamı yalnızca boks alanında değil ruhsal anlamda da geliştirmeye çalışır. Billy üst seviyede profesyonel bir boksör olup hayallerini gerçekleştirmeye çalışırken kızını geri kazanmak için de mücadele edecektir.

SON ŞANS FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jake Gyllenhaal - Billy Hope

Rachel McAdams - Maureen Hope

Forest Whitaker - Titus Willis

Naomie Harris - Angela Rivera

50 Cent - Jordan Mains

Oona Laurence - Leila Hope

Miguel Gomez - Miguel Escobar

Skylan Brooks - Hoppy

Beau Knapp - Jon Jon

Victor Ortiz - Ramone

Rita Ora - Maria Escobar

Malcolm M. Mays - Gabe

Dominic Colon - Mikey

Clare Foley - Alice

Son Şans FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Son Şans filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlendi.