Umami filminin konusu ne, oyuncuları kim? Umami filmi ne zaman yayımlanacak?

Umami filmi izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Umami filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Umami filminin konusu ne, oyuncuları kim? Umami filmi ne zaman yayımlanacak? İşte ayrıntılar...

Umami filminin konusu ne, oyuncuları kim? Umami filmi ne zaman yayımlanacak?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.01.2025 - 22:02

Umami filminin yönetmen koltuğunda Emre Şahin oturuyor. Filmin senaristliğini Çağlar Can Cengiz üstleniyor. Peki, Umami filminin konusu ne, oyuncuları kim? Umami filmi ne zaman yayımlanacak?

UMAMİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Sina Bora, İstanbul’da lüks bir restoranı başarıyla yöneten bir şeftir. O iş hayatının zorluklarıyla boğuşurken bir yandan da hem kişisel hayatı hem de ekibinin istekleriyle başa çıkmaya çalışır. 

UMAMİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Burak Deniz

Öykü Karayel

Osman Sonant

Onur Ünsal

Ulvi Kahyaoğlu

Tuğba Çom

Nergis Öztürk

Murat Kılıç

Selin Şekerci 

Can Bartu Aslan 

Doğaç Yıldız 

Taha Bora Elkoca 

Özlem Türay 

Kürşat Demir

UMAMİ FİLMİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Umami filmi 12 Şubat'ta Disney+ kütüphanesine eklenecek.


Etiketler: #umami #konusu nedir?

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