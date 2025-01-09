Umami filminin konusu ne, oyuncuları kim? Umami filmi ne zaman yayımlanacak?
Umami filmi izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Umami filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Umami filminin konusu ne, oyuncuları kim? Umami filmi ne zaman yayımlanacak? İşte ayrıntılar...
Umami filminin yönetmen koltuğunda Emre Şahin oturuyor. Filmin senaristliğini Çağlar Can Cengiz üstleniyor. Peki, Umami filminin konusu ne, oyuncuları kim? Umami filmi ne zaman yayımlanacak?
UMAMİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Sina Bora, İstanbul’da lüks bir restoranı başarıyla yöneten bir şeftir. O iş hayatının zorluklarıyla boğuşurken bir yandan da hem kişisel hayatı hem de ekibinin istekleriyle başa çıkmaya çalışır.
UMAMİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Burak Deniz
Öykü Karayel
Osman Sonant
Onur Ünsal
Ulvi Kahyaoğlu
Tuğba Çom
Nergis Öztürk
Murat Kılıç
Selin Şekerci
Can Bartu Aslan
Doğaç Yıldız
Taha Bora Elkoca
Özlem Türay
Kürşat Demir
UMAMİ FİLMİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Umami filmi 12 Şubat'ta Disney+ kütüphanesine eklenecek.
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