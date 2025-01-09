Yayınlanma: 09.01.2025 - 22:02

Güncelleme: 09.01.2025 - 22:02

Umami filminin yönetmen koltuğunda Emre Şahin oturuyor. Filmin senaristliğini Çağlar Can Cengiz üstleniyor. Peki, Umami filminin konusu ne, oyuncuları kim? Umami filmi ne zaman yayımlanacak?

UMAMİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Sina Bora, İstanbul’da lüks bir restoranı başarıyla yöneten bir şeftir. O iş hayatının zorluklarıyla boğuşurken bir yandan da hem kişisel hayatı hem de ekibinin istekleriyle başa çıkmaya çalışır.

UMAMİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Burak Deniz

Öykü Karayel

Osman Sonant

Onur Ünsal

Ulvi Kahyaoğlu

Tuğba Çom

Nergis Öztürk

Murat Kılıç

Selin Şekerci

Can Bartu Aslan

Doğaç Yıldız

Taha Bora Elkoca

Özlem Türay

Kürşat Demir

UMAMİ FİLMİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Umami filmi 12 Şubat'ta Disney+ kütüphanesine eklenecek.