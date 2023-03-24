Son Vurgun filmi konusu nedir? Son Vurgun filmi oyuncuları kimler? Takers filmi ne zaman çekildi?
Son Vurgun (Takers) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Filmseverler, Son Vurgun filminin konusunu ve oyuncularının kimler olduğunu araştırıyor. Peki, Son Vurgun filmi konusu nedir? Son Vurgun filmi oyuncuları kimler? Takers filmi ne zaman çekildi?
Son Vurgun (Takers) filminin yönetmen koltuğunda John Luessenhop oturuyor. Filmin senaryosunu Peter Allen ve Gabriel Casseus kaleme aldı. 2010 yılında ABD'de çekilen filmin türü aksiyon, dram, gerilim ve suçtur. Peki, Son Vurgun filmi konusu nedir? Son Vurgun filmi oyuncuları kimler? Takers filmi ne zaman çekildi? İşte, ayrıntılar...
SON VURGUN FİLMİ KONUSU NE?
Bir grup banka hırsızı 20 milyon dolarlık bir işin peşindedirler. Ancak planları Jack Welles isimli sert bir dedektif tarafından suya düşer.
SON VURGUN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Matt Dillon - Jack Welles
Paul Walker - John Rahway
Idris Elba - Gordon Jennings
T.I - Ghost
Hayden Christensen - The Builder
Michael Ealy - Jake Attica
Steve Harris - Lt. Carver
Jay Hernandez - Eddie Hatcher
Marianne Jean-Baptiste - Naomi
Zoe Saldana - Lilly
Johnathon Schaech - Scott
Gaius Charles - Max
Gideon Emery - Sergei
Andrew Fiscella - Security Chief
Trae Ireland - Mercury
Troy Brenna - Sweatpants
Lanny Joon - Vice Cop
Daniel Stevens - Slick
Zulay Henao - Monica
Glynn Turman - Chief Detective Duncan
Nicholas Turturro - Franco Dalia
Isa Briones - Sunday
Andrei Runtso - Constatine
Vladimir Tevlovski - Ethan
Harrison S. Miller - Eddie, Jr.
Karl Knuth - Scott's Bodyguard
Conrade Gamble - Haitian Thug
SON VURGUN FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?
Son Vurgun (Takers) filminin IMDb puanı 10 üzerinde 6.2 olarak belirlenmiştir.
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