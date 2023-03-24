Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 15:25

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 15:25

Son Vurgun (Takers) filminin yönetmen koltuğunda John Luessenhop oturuyor. Filmin senaryosunu Peter Allen ve Gabriel Casseus kaleme aldı. 2010 yılında ABD'de çekilen filmin türü aksiyon, dram, gerilim ve suçtur. Peki, Son Vurgun filmi konusu nedir? Son Vurgun filmi oyuncuları kimler? Takers filmi ne zaman çekildi? İşte, ayrıntılar...

SON VURGUN FİLMİ KONUSU NE?

Bir grup banka hırsızı 20 milyon dolarlık bir işin peşindedirler. Ancak planları Jack Welles isimli sert bir dedektif tarafından suya düşer.

SON VURGUN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Matt Dillon - Jack Welles

Paul Walker - John Rahway

Idris Elba - Gordon Jennings

T.I - Ghost

Hayden Christensen - The Builder

Michael Ealy - Jake Attica

Steve Harris - Lt. Carver

Jay Hernandez - Eddie Hatcher

Marianne Jean-Baptiste - Naomi

Zoe Saldana - Lilly

Johnathon Schaech - Scott

Gaius Charles - Max

Gideon Emery - Sergei

Andrew Fiscella - Security Chief

Trae Ireland - Mercury

Troy Brenna - Sweatpants

Lanny Joon - Vice Cop

Daniel Stevens - Slick

Zulay Henao - Monica

Glynn Turman - Chief Detective Duncan

Nicholas Turturro - Franco Dalia

Isa Briones - Sunday

Andrei Runtso - Constatine

Vladimir Tevlovski - Ethan

Harrison S. Miller - Eddie, Jr.

Karl Knuth - Scott's Bodyguard

Conrade Gamble - Haitian Thug

SON VURGUN FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?

Son Vurgun (Takers) filminin IMDb puanı 10 üzerinde 6.2 olarak belirlenmiştir.