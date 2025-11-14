Özcan Deniz "Son Yemek" filminin yönetmenliğini ve senaristliğini üstleniyor. Peki, Son Yemek filminin konusu ne? Son Yemek filminin oyuncuları kim?

SON YEMEK FİLMİNİN KONUSU NE?

Sebahat, yetenekli ve tutkulu bir piyanisttir. Bir gece, gizemli ajan Bekir’in hayatını kurtarır ve bu rastlantı, ikisi arasında derin bir aşkın başlangıcı olur. Ancak Bekir, bir gün hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolur. Yıllar sonra geri döndüğünde, Sebahat’i başkasıyla evli bulur. Ama aralarındaki o tutkulu bağ, zamanla silinmemiştir; aksine, özlemle daha da derinleşmiştir. Sebahat şimdi, geçmişin gölgesinde yaşayan bu aşk ile kurduğu yeni hayat arasında sıkışır.

SON YEMEK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Özcan Deniz

Öykü Karayel

Nejat İşler

Tilbe Saran

Ceyda Düvenci

Gonca Vuslateri

Helin Kandemir

SON YEMEK FİLMİNE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Son Yemek filmi 2026 yılında Prime Video üzerinden yayımlanacak.