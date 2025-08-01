Sonsuz Aşk filminin yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız oturuyor. Filmin senaristliğini Deniz Akçay üstleniyor. Peki, Sonsuz Aşk filminin konusu ne? Sonsuz Aşk filminin oyuncuları kim?

SONSUZ AŞK FİLMİNİN KONUSU NE?

Zeynep (Fahriye Evcen) kardeşiyle birlikte kendi halinde bir hayat yaşayan genç bir kadındır. Can (Murat Yıldırım) ise genç yaşta profesör olmayı başarmış, mesleğinin zirvesinde son derece başarılı ve zengin bir cerrahtır. Normal şartlarda hiçbir ortak noktaları ve aynı ortamda bulunmaları için sebepleri bulunmayan ikili arasında büyük bir aşk başlar. Ancak bu farklı hayatlar, aralarındaki aşkın önüne çok fazla engel çıkmasına neden olacaktır.

SONSUZ AŞK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Murat Yıldırım

Fahriye Evcen

Fatih Al

Filiz Ahmet

Zeynep Özder

Nazlı Pınarkaya

Didem İnselel

Ege Aydan

SONSUZ AŞK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Sonsuz Aşk filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.