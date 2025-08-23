Sonsuz Fırtına (Infinite Storm) filminin konusu ne? Sonsuz Fırtına filminin oyuncuları kim?

Sonsuz Fırtına filminin yönetmen koltuğunda Małgorzata Szumowska, Michał Englert oturuyor. Filmin senaristliğini Joshua Rollins üstleniyor. Peki, Sonsuz Fırtına filminin konusu ne? Sonsuz Fırtına filminin oyuncuları kim?

SONSUZ FIRTINA FİLMİNİN KONUSU NE?

Deneyimli bir dağcı olan Pam Bales (Naomi Watts), Washington Dağı'na tırmanırken dev bir kar fırtınası yaklaşır. Zirveye ulaşamadan geri dönmeye karar veren Pam, aşağıya inerken yolda mahsur kalan yalnız bir adamla karşı karşıya gelir. Pam, karanlık çökmeden ve fırtınaya yenik düşmeden önce ikisini de dağdan indirmeyi kafasına koyar.

SONSUZ FIRTINA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Naomi Watts

Billy Howle

Denis O'Hare

Parker Sawyers

Eliot Sumner

Joshua Rollins

SONSUZ FIRTINA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Sonsuz Fırtına filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.3 olarak belirlendi.