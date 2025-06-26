Sonsuz Kaçış filminin yönetmen koltuğunda Roger Donaldson oturuyor. Filmin senaristliğini Jim Thompson, Walter Hill, Amy Holden Jones üstleniyor. Peki, Sonsuz Kaçış filminin konusu ne? Sonsuz Kaçış filminin oyuncuları kim?
SONSUZ KAÇIŞ FİLMİNİN KONUSU NE?
Doc McCoy, Jack Benyon adlı bir gangsterin yardımıyla Meksika'daki bir hapishaneden çıkar. Jack'in Doc'a yardım etmesinin nedeni, büyük bir soygun işinde ona ihtiyaç duymasıdır. Doc'ın eşi Carol ve Jack'in adamlarının yardımıyla soygun gerçekleştirilir ama bu sırada bir koruma öldürülmüştür. Kısa sürede işler karışır ve Doc aslında hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını anlayacaktır.
SONSUZ KAÇIŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Michael Madsen
Kim Basinger
Alec Baldwin
David Morse
James Woods
Philip Seymour Hoffman
Jennifer Tilly
Richard Farnsworth
Bill Moseley
James Stephens
SONSUZ KAÇIŞ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Sonsuz Kaçış filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.8 olarak belirlendi.