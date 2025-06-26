Sonsuz Kaçış filminin yönetmen koltuğunda Roger Donaldson oturuyor. Filmin senaristliğini Jim Thompson, Walter Hill, Amy Holden Jones üstleniyor. Peki, Sonsuz Kaçış filminin konusu ne? Sonsuz Kaçış filminin oyuncuları kim?

SONSUZ KAÇIŞ FİLMİNİN KONUSU NE?

Doc McCoy, Jack Benyon adlı bir gangsterin yardımıyla Meksika'daki bir hapishaneden çıkar. Jack'in Doc'a yardım etmesinin nedeni, büyük bir soygun işinde ona ihtiyaç duymasıdır. Doc'ın eşi Carol ve Jack'in adamlarının yardımıyla soygun gerçekleştirilir ama bu sırada bir koruma öldürülmüştür. Kısa sürede işler karışır ve Doc aslında hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını anlayacaktır.

SONSUZ KAÇIŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Michael Madsen

Kim Basinger

Alec Baldwin

David Morse

James Woods

Philip Seymour Hoffman

Jennifer Tilly

Richard Farnsworth

Bill Moseley

James Stephens

SONSUZ KAÇIŞ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Sonsuz Kaçış filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.8 olarak belirlendi.