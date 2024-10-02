Yeni sezon dizisine beklenmedik final şoku: Reytinglerde hüsrana uğradı

Yeni sezon dizilerinden ilk final haberi geldi. Büyük bir çıkış yakalayacağı düşünülen dizi reytinglerde hüsrana uğradı. Dev kadrolu dizi dördüncü bölümünde final yapacak.

Yeni sezon dizisine beklenmedik final şoku: Reytinglerde hüsrana uğradı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.10.2024 - 12:49

Yeni sezonla birlikte birçok dizi ekranda yerini aldı. ilk final haberi de geldi. Bir Gece Masalı dizisinin ardından "Karadut" ve "Kör Nokta" dizileri izleyicilerle buluşmuş, Osman Sınav imzalı "Kör Nokta" ise merakla beklenmişti.

Merakla beklenen bu dizi reytinglerde beklenen başarıyı yakalayamayınca final kararı alındı.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, ATV’de yayınlanan ve başrollerini Rabia Soytürk ile İsmail Ege Şaşmaz’ın paylaştığı "Kör Nokta" dizisi 4. bölümde ekranlara veda edecek.

KÖR NOKTA'NIN KONUSU

Dizi, suç ve suçlunun birbirine karıştığı bir trafik kazasının ardından yaşanan adalet mücadelesini konu alıyor. Oyuncu kadrosunda Rabia Soytürk, İsmail Ege Şaşmaz, Çağla Boz, Yalçın Hafızoğlu ve İlayda Çevik gibi isimler yer alıyor.

İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekilen bu yapımda, genç oyuncuların performansları dikkat çekmişti.


Etiketler: #reyting #reyting sonuçları #Kör Nokta

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