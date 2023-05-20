Star TV'deki Yalı Çapkını dizisinde sarsıcı veda! Yeni sezonda yok

Yayınlanma: 20.05.2023 - 00:04

Güncelleme: 20.05.2023 - 00:04

Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; Yalı Çapkını dizisinde sarsıcı bir veda yaşanacak. Sevilen oyuncud iziye veda ediyor.

“Yalı Çapkını” dizisi bu akşam yine peş peşe heyecanlı anlara sahne olacak. OGM Pictures imzalı dizinin fragmanı büyük bir merak uyandırmıştı. Burcu Alptekin’in yönettiği Star TV’nin reyting rekortmeni dizisine yaşanan trafik kazası damga vuracak.

Fuat rolüne hayat veren Doğukan Polat diziye veda edecek. Fuat’ın eşi Asuman’ı canlandıran Öznur Serçeler ise diziye devam edecek.

Doğukan Polat, İstanbul doğumlu oyuncudur. Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olmuştur. Kadıköy Halk Eğitim Merkezinde ve Akademi 35 Buçuk'da oyunculuk eğitimi almıştır. "Pek Yakında", "Mucize", "Hükümet Kadın" gibi yapımlarda oynamıştır.



Öznur Serçeler, 10 Ekim 1987 tarihinde Kayseri'de doğdu. Müzik eğitimine 2001 yılında Mersin Üniversitesi Konservatuvarında Turkol Çankaya ile başladı. Ardından 2003 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nde müzik eğitimine devam etti. 2007 yılında Dünya Gençlik Orkestrası projesine katıldı ve Berlin, Kasel ve Bodrum'da konserlere katıldı.

2007 yılında Dünya Gençlik Orkestrası'nın projesine katıldı. Dolunay dizisindeki Fatoş'u canlandırdı. Karışık Kaset filminde Sarp Apak ile birlikte rol aldı. 2014 yılında Aşkın Kanunu dizisinde oynadı. Mahsun Kırmızıgül'ün yönettiği Hayat Devam Ediyor adlı dram dizisinde Mina Seferidis karakterini canlandıran Öznur Seçeler, 2018-2019 yılları arasında yayımlanan TV dizisi Erkenci Kuş'ta Leyla karakterini oynadı.

YALI ÇAPKINI DİZİSİ HAKKINDA BİLGİLER