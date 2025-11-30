Stranger Things dizisinin ilk dört bölümü 27 Kasım tarihinde yayınlandı. Peki, Stranger Things final bölümü ne zaman yayınlanacak, hangi tarihte?
STRANGER THİNGS 5. SEZON 2. KISIM NE ZAMAN?
Stranger Things dizisinin final sezonu toplam 8 bölümden oluşuyor. Dizinin ilk 4 bölümü 27 Kasım'da yayınlandı. 5, 6 ve 7. devam bölümleri ise 26 Aralık'ta çıkacak.
STRANGER THİNGS FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?
Stranger Things dizisinin 8. bölümü olan finali 1 Ocak 2026'da gösterime girecek.
STRANGER THİNGS 5. SEZON YAYIN TAKVİMİ
1–4. bölümler
Yayın tarihi: 27 Kasım 2025
Türkiye erişimi: 04.00
5–6–7. bölümler
Yayın tarihi: 26 Aralık 2025
Üç bölüm aynı gün platformda yerini alacak.
8.bölüm (Final)
Yayın tarihi: 1 Ocak 2026
Dizinin hikayesinin tamamlandığı final, yılın ilk gününde yayımlanacak.