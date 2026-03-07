Cumhuriyet Gazetesi Logo
7.03.2026 19:58:00
Suç Dünyası filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Suç Dünyası filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Suç Dünyası filminin konusu ne? Suç Dünyası filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Suç Dünyası (Crime Spree) filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Brad Mirman üstleniyor. Peki, Suç Dünyası filminin konusu ne? Suç Dünyası filminin oyuncuları kim? 

SUÇ DÜNYASI FİLMİNİN KONUSU NE?

Şehir dışında gerçekleşen ve yanlışlıkla Chicago mafyasının liderini soyan bir grup Fransız hırsız için, soygun sonrası hayatları kâbusa dönüşür. Amerikan yeraltı dünyasının yöntemlerine alışkın olmayan hırsızlar, Paris'e geri dönmeye çalışırken peşlerinde; mafya, FBI ve birkaç sokak çetesini bulmaları uzun sürmez.

SUÇ DÜNYASI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Gérard Depardieu

Stéphane Freiss

Harvey Keitel

Johnny Hallyday

Said Taghmaoui

Renaud Sechan

Albert Dray

SUÇ DÜNYASI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Suç Dünyası filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlendi.

